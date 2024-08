Barwy szczęścia, odcinek 3023: Asia odrzuci byłego kochanka! Pewnego siebie Szczepana aż zamuruje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3023 - czwartek, 5.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Szczepan w końcu przejrzy Asię i dowie się, że przed jego zatrudnieniem wcale nie pracowała jako asystentka Klemensa, a zwykła sprzątaczka. I to sprawi, że momentalnie zmieni do niej swój stosunek i znów zacznie traktować ją z góry, dokładnie tak samo jak za czasów szkolnych, gdy zerwał z nią tylko dlatego, że nie poszła do liceum, a do zawodówki. Wówczas Krajewski wstydził się takiej dziewczyny i nie inaczej będzie i teraz, gdy w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej odkryje, że tak naprawdę nic nie osiągnęła, jak z resztą sam przypuszczał. I wtedy pozwoli sobie na chamskie docinki, które mocno nie spodobają się byłej kochance.

- Zawsze czułeś się ode mnie lepszy... I to się nie zmieniło! - wyrzuci mu Asia.

Szczepan zaprosi Asię na obiad w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Słowa Asi w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach dadzą Szczepanowi do myślenia. Do tego stopnia, że prędko postanowi zrehabilitować się w oczach byłej kochanki i zdecyduje się zaprosić ją na obiad. Tym bardziej, że będzie przekonany, iż Sokalska wyłącznie na to czeka, gdyż przecież jako sprzątaczka na niewiele może sobie pozwolić. Ale w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach mocno się rozczaruje, gdy Asia da mu kosza! Sokalska zdecydowanie odrzuci propozycję Krajewskiego, czym aż go zamuruje, gdyż taka jej odpowiedź w życiu nie przyszłaby mu do głowy!

- Dziękuję za propozycję, ale nie! Nie chce wracać do tego, co było... To układ czysto zawodowy - Sokalska postawi sprawę jasno.

Hubert skonfrontuje się z kochaniem Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Czy w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Krajewski zacznie się mścić na Sokalskiej za to, że tym razem to ona go odrzuciła? Bardzo możliwe, że tak się stanie, gdyż przecież mimo wszystko wciąż będą razem pracować w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), do której chora Malwina (Joanna Gleń) tak szybko nie wróci. Podobnie z resztą jak sama Zwoleńska, która złamie nogę w Indiach, przez co opóźni się jej przylot do Polski. I to wszystko sprawi, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Szczepan poczuje się tak pewnie, że nawet aż za bardzo! Ale wtedy do akcji wkroczy Hubert (Marek Molak), który postanowi się z nim rozprawić! Pyrka skonfrontuje się z byłym kochankiem Sokalskiej, czym aż ją przerazi! Czy wówczas Krajewski w końcu da jej spokój? Przekonamy się już niebawem!