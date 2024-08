Barwy szczęścia. Hubert skonfrontuje się z kochankiem Asi! Szczepan Krajewski dostanie za swoje? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Powrót dawnego kochanka Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach związek Asi i Huberta stanie pod znakiem zapytania, gdy do życia, a nawet pracy Sokalskiej niespodziewanie wkroczy jej dawny kochanek! Szczepan Krajewski zastąpi w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), Klemensa (Sebastian Perdek), który po zawale serca będzie potrzebował czasu, aby wrócić do pełni zdrowia. Dlatego wybór Zwoleńskiej padnie na zaprzyjaźnionego prawnika, z którym jak się okaże wspólna przeszłość nie połączy go tylko z nią i Góreckim, ale także i Sokalską. Tyle, że nie na drodze zawodowej, a uczuciowej, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wyjdzie na jaw, że w przeszłości byli oni kochankami, ale ich związek ostatecznie nie przetrwał z racji innych planów na życie!

Asia powie Hubertowi o powrocie Szczepana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sokalska powie ukochanemu o zmianach w kancelarii i powrocie swojego byłego kochanka. Tym bardziej, że Asi będzie straszliwie wstyd, że Szczepan tyle osiągnął, a ona tylko lata na mopie. I choć w pierwszej chwili ukochana Pyrki postanowi odejść z pracy, to propozycja Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), aby została u nich już nie jako sprzątaczka, a asystentka, zmieni wszystko. Tyle, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej atmosfera między dawnymi kochankami wciąż pozostanie napięta. Tym bardziej, że Krajewski w końcu odkryje, czym tak naprawdę wcześniej zajmowała się jego była kochanka w kancelarii i od tego momentu zacznie traktować ją z góry! Ale oczywiście Hubert mu na to nie pozwoli!

Ostra konfrontacja Huberta ze Szczepanem w sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert postanowi skonfrontować się z byłym kochankiem Asi, co ogromnie przerazi swoją ukochaną. Ale oczywiście Pyrka nie odpuści i postanowi stanąć z Krajewskim twarzą w twarz. Ratownik skutecznie pozbawi prawnika uśmiechu i sprawi, że w końcu przestanie się on czuć bezkarnie. I raczej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie już też startował do Asi, co na samym początku przyjdzie mu na myśl, choć Sokalska da mu jasno do zrozumienia, że po tym jak ją kiedyś potraktował, już nie ma czego szukać. Ale jeszcze dosadniej zrozumie to po rozmowie z Hubertem, gdy na własnej skórze poczuje, że ma naprzeciwko siebie naprawdę groźnego przeciwnika, z którym nie warto zadzierać!