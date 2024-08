Barwy szczęścia. Wielka chwila u Pyrków! Asia i Hubert długo na to czekali - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Asia i Hubert będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w domu Pyrków zapanuje ogromna radość! A wszystko przez to, że Asia i Hubert w końcu będą mogli być razem i już nie będą musieli ukrywać się przed Marysią, która do tej pory nie potrafiła pogodzić się z rozstaniem rodziców i zaakceptować ich związku. I to do tego stopnia, że swoją złość na całą sytuację wyładowywała właśnie na Sokalskich. Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej po powrocie od Klary to się zmieni! A to dlatego, że młoda Pyrka zda sobie sprawę, że ich rodziny już nie uda się uratować, gdyż i matka będzie mieć już nowego kochanka. I wreszcie przestanie też stać na drodze swojemu ojcu i pozwoli mu być z Asią!

Wielka radość Pyrki i Sokalskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zakochani aż padną sobie w objęcia i w końcu będą mogli zacząć świętować swoje wspólne życie. Tym bardziej, że będą mieli pełne błogosławieństwo syna Asi, Emila (Artem Malaszczuk), siostry Huberta, Agaty (Natalia Zambrzycka), a także już i jego córki Marysi. W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Pyrkowie i Sokalscy rozpoczną nowe życie i stworzą prawdziwą rodzinę, o której zawsze marzyła Asia dla Emila i to w zupełnie innym miejscu niż w rodzinnym domu na Zacisznej, skąd wszyscy się wyniosą. Ale niestety, nie wszystko będzie takie kolorowe...

Powrót dawnego kochanka Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

A wszystko za sprawą powrotu dawnego kochanka Asi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach, który wskoczy na miejsce Klemensa (Sebastian Perdek) w kancelarii Natalii (Maria Dejmek), gdzie i ona będzie pracować. Tyle, że nie jako prawnik jak Szczepan Krajewski, a sprzątaczka, czego Sokalska będzie się straszliwie wstydzić. Do tego stopnia, że nie powie byłemu ukochanemu, czym tak naprawdę się zajmuje i postanowi odejść, ale Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) ją zatrzyma, proponując jej tymczasowo stanowisko chorej psychicznie Malwiny (Joanna Gleń). Ale wtedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nadejdzie czas konfrontacji i to nie tylko Asi ze Szczepanem, ale także i Huberta z byłym kochankiem swojej ukochanej, który w przeszłości tak ją skrzywdził!