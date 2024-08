Barwy szczęścia, odcinek 3026: Marysia przywróci Klarę do życia Huberta! Znów zagości w domu Pyrków

"Barwy szczęścia" odcinek 3026 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3026 odcinku "Barw szczęścia" Klara powróci do rodziny Pyrków. Wszystko za sprawą działań przebiegłej Marysi, która nigdy nie pogodziła się z rozstaniem rodziców. Dziewczynka wyjechała na okres Świąt Bożego Narodzenia, ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" powróci pod opiekę taty. Już na wejściu zauważy, że w domu zaszły spore zmiany, a Asia z Emilem (Artem Malaszczuk) rozgościli się na całego.

Marysia nie zgodzi się na wyrzucenie Klary z domu

Kiedy tylko Marysia przekroczy próg domu w 3026 odcinku "Barw szczęścia" ostro się zdenerwuje. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, dziewczynka zauważy zniknięcie zdjęć Klary z półek. To Hubert podczas nieobecności córki zrobi małe porządki i faktycznie pochowa podobiznę byłej żony, która od jakiegoś czasu nie mieszka w domu. Nie przewidzi, że ten ruch wywoła nieprzyjemną reakcję córki.

- Poczuła się, jakby wracała do obcego domu - portal światseriali.interia.pl cytuje wyjaśniające słowa Agaty (Natalia Zambrzycka). Siostra doradzi Hubertowi, by porozmawiał z córką.

- Nie ma powrotu do dawnego życia, do dawnych zwyczajów. Ona musi to zrozumieć, a ja... chcę ruszyć do przodu - oznajmi Pyrka, ale nie spodziewa się numeru, który wywinie mu Marysia.

Marysia przywróci Klarę do domu rodzinnego Pyrków

Marysia pozostanie nieugięta i za nic nie zgodzi się na to, by tata usuwał mamę z domu. Zdjęcia Klary to niby tylko symbol, ale dziecko bardzo przejmie się schowaniem fotografii zupełnie tak, jakby kobieta przestała istnieć. Hubert postanowi uprzedzić Asię, że może lepiej niech trzyma się od Marysi na dystans.

- Naprawdę chciałbym już się przestać ukrywać - powie ze smutkiem Hubert w 3026 odcinku "Barw szczęścia".

- Daj jej czas. Zależy mi na tobie i nie chcę, żeby jakiś fałszywy ruch wszystko popsuł - oceni Sokalska. - Działajmy rozważnie, powoli - doda, ale także nie przewidzi ruchów córki Huberta.

Zdeterminowana Marysia przywróci Klarę do rodzinnego domu. Rankiem Agata z Hubertem zauważą, że zdjęcia Klary zostały sprowadzone na dawne miejsce. Mama dziewczynki znów zagości wśród domowników. Marysia zadba o to, by nikt nie zapomniał o Klarze i żeby cały czas była obecna w domu.