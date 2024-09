Barwy szczęścia, odcinek 3027: Marysia wprowadzi w domu nowe porządki! Zdjęcia Klary i jej pamiątki opanują każdy kąt - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Dominika i Sebastian będą mieli córkę! To ona zastąpi im Mateuszka?

"Barwy szczęścia" odcinek 3027 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" powrót Marysi z USA stanie się iskrą, która rozpali konflikt w domu Pyrków. Dziewczynka, która od dłuższego czasu miała trudności z akceptacją rozwodu rodziców, teraz, po powrocie do Polski, nie będzie mogła poradzić sobie z emocjami. Widok pustych ścian, z których zniknęły zdjęcia Klary, wywoła u niej falę gniewu. Marysia poczuje, że Hubert próbuje wymazać z ich życia matkę, co będzie dla niej nie do zaakceptowania.

Marysia w 3027 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zareagować na swój sposób - podczas bezsennej nocy spowodowanej Jet Lagiem, dziewczynka sięgnie po schowane fotografie Klary i rozmieści je na nowo w całym domu. Jednak to nie wszystko!

Marysia zniszczy kubek Asi! To nie koniec jej buntu

Bunt Marysi nie zakończy się jedynie na zdjęciach Klary! Dziewczynka, pełna frustracji, w 3027 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zrobić coś, co jeszcze mocniej podkreśli jej sprzeciw wobec nowej sytuacji rodzinnej. Gdy zobaczy kubek Asi, który należy do Huberta, nie będzie w stanie powstrzymać emocji. W przypływie gniewu Marysia rozbije kubek ze zdjęciem Asi i tym samym wyrazi jej głęboką niechęć do nowej partnerki ojca.

Dziewczynka będzie walczyć o zachowanie pamięci o Klarze w ich domu, a każda rzecz, która przypominać będzie o Asi, będzie dla niej jak cierń. Czy Hubert dostrzeże, jak głęboko cierpi jego córka, czy może zdecyduje się skonfrontować ją z jej zachowaniem?

Hubert między młotem a kowadłem! Czy znajdzie sposób, by pogodzić córkę i Asię?

W 3027 odcinku "Barw szczęścia" Hubert znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Jako ojciec będzie chciał za wszelką cenę ochronić Marysię przed negatywnymi emocjami i wspierać ją w trudnym okresie. Jednocześnie będzie wiedział, że jego relacja z Asią to coś, z czego nie chce rezygnować. Tego typu konflikty w rodzinach patchworkowych są niezwykle trudne, a Hubert, będąc rozdartym między lojalnością wobec córki a uczuciem do Asi, będzie musiał podjąć kluczowe decyzje.

Czy Hubert w 3027 odcinku "Barw szczęścia” znajdzie sposób, by załagodzić sytuację i pogodzić swoją córkę z Asią? A może konflikt między Marysią a Asią będzie narastał, prowadząc do jeszcze większych komplikacji? W nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" możemy spodziewać się emocjonujących scen!