Barwy szczęścia, odcinek 3032: Asia opowie Szczepanowi o romansie z cudzym mężem. Będzie narzekać na związek z Hubertem - ZDJĘCIA

Kiepskie pierwsze spotkanie Szczepana z Hubertem w 3032. odcinku „Barw szczęścia”

W 3032. odcinku „Barw szczęścia” Hubert odwiedzi Asię w kancelarii. Oboje zaczną się zachowywać tak, jakby byli u siebie w domu, a nie w miejscu pracy. Zaczną się obściskiwać na kancelaryjnej kanapie, jakby byli sami. Właściwie nie wiadomo, do czego by na niej doszło, gdyby na to wszystko nie wszedł Szczepan. Powiedzieć, że na widok migdalącej się pary będzie zdegustowany, to nic nie powiedzieć. Będzie musiał odchrząknąć, żeby Asia i Hubert się od siebie odkleili. Po tym znaczącym sygnale dezaprobaty ze strony mecenasa oboje odskoczą od siebie jak oparzeni. Asia będzie się czuć w obowiązku przedstawić Pyrkę Krajewskiemu. Nazwie Huberta swoim partnerem. Pyrka wyciągnie rękę i niefortunnie powie „cześć”, co dla Szczepana będzie nieakceptowalnym, w tej sytuacji, skróceniem dystansu. Hubert wyjdzie, a Szczepan zabierze się do pracy.

Asia przyzna się do romansu z cudzym mężem w 3032. odcinku „Barw szczęścia”

Po wyjściu Huberta Szczepan, w 3032. odcinku „Barw szczęścia”, zacznie wypytywać Asię o niego. Sokalska najpierw się żachnie, ale potem zgodzi na rozmowę, w wyniku której zda sobie sprawę z tego, jak skomplikowany jest jej związek z Pyrką.

- Długo jesteście razem? - zacznie Krajewski swoje śledztwo.

- No cóż, to właściwie dość skomplikowane… - przyzna Asia.

- Oho, ma żonę? - będzie bez pardonu kontynuował Szczepan. Asię zaboli to pytanie.

- Przepraszam, to skrzywienie zawodowe. Nie posądzam cię o romans z cudzym mężem – pokaja się mecenas, ale Sokalska nieoczekiwanie przyzna mu rację.

- W zasadzie trochę tak było – pokiwa głową.

Smutna Asia przyzna, że jej związek z Hubertem jest trudny w 3032. odcinku „Barw szczęścia”

W 3032. odcinku „Barw szczęścia” Asia opowie Szczepanowi o swoim związku z Hubertem. Okaże się, że dotychczas zaklinała rzeczywistość, ale gdy ktoś poprosił ją o szczerość, słowa wypowiedziane na głos wybrzmiały gorzko, jakby Sokalska wcale nie czuła się szczęśliwa z Pyrką:

- Gdy zaczęliśmy się spotykać, był jeszcze żonaty, ale już tylko formalnie. Rozwód dostał niedawno, ale w zasadzie to niewiele zmieniło – powie Asia ze smutną miną.

- Trudno nam być razem. Ma ośmioletnią córkę Marysię, która za mną nie przepada, delikatnie mówiąc – wyjaśni jeszcze bardziej przygnębiona.

- No tak, w takich sytuacjach dzieci wiele komplikują. A twój syn... jak? Polubił Huberta? - Krajewski będzie chciał wiedzieć wszystko.

- Uwielbia go. Kolejna komplikacja… - przyzna Asia i zrezygnowana wyjdzie z gabinetu mecenasa.

„Barwy szczęścia" odcinek 3032 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2