Barwy szczęścia, odcinek 3054: Ignacy ucieknie od Agaty! Przerazi go zachowanie Pyrki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy zdecyduje się uciec od Agaty, u której zupełnie nie znajdzie zrozumienia. Zdradzamy, że początkowo Kieliszewski ukryje przed swoją ukochaną poważne problemy w pracy, aby nie psuć jej walentynkowego wieczoru, na który długo będzie się przygotowywać z pomocą Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz). Jednak tuż po romantycznych chwilach wyzna Pyrce, iż jest gotowy złożyć wymówienie z miejsca, w którym naprawdę będzie się źle czuł. Ale Agata tego nie zrozumie, a co gorsza nie pochwali decyzji swojego ukochanego. Wówczas Ignacy zacznie się wahać, ale w 3053 odcinku "Barw szczęścia" siostra Huberta (Marek Molak) postanowi ostatecznie rozwiać jego wątpliwości.

Ignacy ukryje się przed Agatą w 3054 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Agata zdecydowanie odradzi Ignacemu zmianę pracy. Do tego stopnia, iż da mu jasno do zrozumienia, że po jego ewentualnym zwolnieniu ona nie będzie miała zamiaru go utrzymywać. Szczególnie, że po wyjściu ich romansu w "Fit Zdrowiu" i ona musiała pożegnać się z pracą, którą tak jak on naprawdę bardzo lubiła. I wówczas Kieliszewski znajdzie się w kropce, gdyż z jednej strony postawi go to w bardzo niekorzystnej sytuacji, ale z drugiej nie będzie chciał się dłużej męczyć. Jednak na miejscu presja Pyrki będzie zbyt duża, dlatego w 3054 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy zdecyduje się od niej uciec! Kieliszewski okłamie swoją ukochaną, iż wybiera się w służbową delegację, czym ogromnie ją ucieszy, gdyż będzie to dla niej równoznaczne z tym, że jednak nie odejdzie z pracy. Ale mocno się pomyli!

Pyrka odnajdzie Kieliszewskiego w 3054 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3054 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy nigdzie nie pojedzie tylko ukryje się przed Agatą w swoim ulubionym barze, aby nieco odetchnąć. Tyle tylko, że nie potrwa to długo, gdyż jak na złość jego ukochana zjawi się dokładnie w tym samym miejscu na babskie spotkanie z Dagmarą. I wówczas w 3054 odcinku "Barw szczęścia" cały plan Kieliszewskiego pójdzie na marne, a co gorsza Pyrka odkryje jego kłamstwo. I oczywiście nie będzie z niego zadowolona, gdyż nie dość, że ukochany ją oszuka, to jeszcze nie zjawi się w pracy, co zdenerwuje ją jeszcze bardziej! I dopiero wtedy się zacznie prawdziwe piekło dla Ignacego i to już nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym...