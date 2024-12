Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3107: Duże zmiany w związku ze ślubem Natalii i Cezarego. Padnie propozycja nie do odrzucenia

W 3107 odcinku "Barw szczęścia" nastąpią spore zmiany co do ślubu Natalii (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński). Chociaż doszło do zerwania zaręczyn, to na szczęście na krótko, a para związała się ze sobą mimo sporych przeciwności losu. Zwoleńska wesprze partnera w decyzji oficjalnego uznania Czarka (Tadeusz Łaczkowski), a potem w "Barwach szczęścia" przyjdzie czas na ślub pary. Jak się okazuje, nie wszystko pójdzie zgodnie z pierwotnym planem. Pojawi się pewna propozycja, trudna do odrzucenia!