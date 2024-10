Na Wspólnej. Sławek odkryje szokującą prawdę o Wójcickich! Nie tylko Kuba będzie współpracował z Tamarą - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3899: Ania przed wyjazdem do Norwegii obieca Igorowi, że do niego wróci. Mąż do tego nie dopuści - ZDJĘCIA

Iga odkryje szokującą prawdę o Kubie w 3897 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3897 odcinku "Na Wspólnej" Kaja (Alicja Kalinowska) wręczy Idze klucze do domku w górach, gdzie wyśle ją na przymusowy urlop po odkryciu, że w jej odznace schowany był dodatkowy podsłuch. Przybysz postanowi udać się tam wraz z Kubą, ale jednak zmieni zdanie, gdy nakryje go przed jego restauracją z mężczyzną, który nieco wcześniej włamał się do jej mieszkania i założył w nim podsłuchy. Wówczas policjantka dozna szoku, ale oczywiście zachowa zimną krew i wszystko udokumentuje. Po tym incydencie policjantka zacznie unikać swojego kochanka i o wszystkim doniesie swoim kolegom, którzy zasugerują jej, aby trzymała się z daleka od potencjalnie niebezpiecznego mężczyzny. Ale jednak w 3898 odcinku "Na Wspólnej" Iga ich nie posłucha, gdyż sama postanowi rozpracować Kubę. Dlatego ostatecznie do domku w górach wybierze się właśnie z nim.

Sławek na tropie rodzeństwa Wójcickich w nowych odcinkach "Na Wspólnej"!

Ale dopiero po ich powrocie w "Na Wspólnej" nastąpi prawdziwy przełom! A to dlatego, że Sławek zacznie obserwować rodzeństwo Wójcickich i w ten sposób dokona szokującego odkrycia, po którym już wszystko stanie się jasne. Zdradzamy, że Dziedzic nakryje Kubę nie tylko w towarzystwie Tamary i Pablo, który będzie jej wspólnikiem, ale także i jej byłego męża gangstera, z którym Wójcicka miała niby nie utrzymać stosunków po rozwodzie. Ale w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" okaże się zupełnie inaczej i dopiero wtedy wyjdzie na jaw, dlaczego siostra Kuby tak bardzo sprzeciwiała się związku brata z policjantką! Tym bardziej, że jej mąż wciąż będzie prowadził kryminalną działalność, co Sławek doskonale będzie wiedział, gdyż niedawno sam miał przecież z nim styczność i dzięki temu w ogóle dotarł do tego, że Tamara nie tylko była, ale i jest z nim powiązana!

Przełom w sprawie Tamary w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Oczywiście w nowych odcinkach "Na Wspólnej" Sławek wszystko udokumentuje i powie o swoim zaskakującym odkryciu kolegom. Wówczas dla policjantów stanie się już jasne, dlaczego ich ostatnia akcja zakończyła się fiaskiem i czemu w odznace i mieszkaniu Igi znalazły się podsłuchy. Funkcjonariusze w końcu zdemaskują rodzeństwo Wójcickich. Ale czy po tym wszystkim Iga wciąż będzie chciała spotykać z Kubą? A może definitywnie go już sobie odpuści tak jak wcześniej radzili jej to zrobić koledzy? Przekonamy się już w następnych odcinkach "Na Wspólnej"?