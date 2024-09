Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Igi?! Kaja zawiesi ją po akcji z siostrą Kuby - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3893 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3893 odcinku "Na Wspólnej" Tamara wreszcie dopnie swego i zemści się na Idze za to, że ujawni prawdę o niej Kubie (Przemysław Cypryański). I oczywiście wykorzysta do tego podsłuchy, które wcześniej Pablo (Jakub Kwaśniewicz) zamontuje w jej mieszkaniu. I choć Przybysz i Tadeusiakowi (Dariusz Wnuk) uda się namierzyć ten, ulokowany bezpośrednio w środku, to jednak żadne z nich nie domyśli się, że wspólnik Tamary założył jeszcze jeden i to na dodatek w odznace policyjnej Igi, dzięki czemu Wójcicka będzie znała każdy ruch funkcjonariuszy! I nie inaczej będzie w 3892 odcinku "Na Wspólnej", gdy Kaja zdecyduje się zamknąć śledztwo w sprawie włamania do mieszkania Przybysz, gdy okaże się, że podejrzany jest niewinny, a zamontowany w środku podsłuch przestał działać! Ale za to ten w odznace już nie, dzięki czemu Tamara dowie się o ich kolejnej akcji z nielegalną fabryką papierosów!

Tamara udaremni akcję policji w 3893 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3893 odcinku "Na Wspólnej" Wójcicka ostrzeże gangsterów przed policyjnym nalotem, przez co Iga, Robert i Sławek (Mariusz Słupiński) zastaną na miejscu pustą halę. I tym samym policjantom nie uda się zatrzymać producentów nielegalnego tytoniu, co z kolei będzie świętować Tamara, gdyż ostrzeżeni gangsterzy nieźle jej się za to odpłacą. Ale to i tak nie będzie wszystko. A to dlatego, że w 3893 odcinku "Na Wspólnej" Kasprzyk dowie się, że za niepowodzeniem akcji stał przeciek, który wyszedł od jednej z policjantek. I wówczas Kaja nie będzie miała już żadnych wątpliwości, że w sprawie chodzi właśnie o Igę. Tym bardziej, że przecież Przybysz będzie spotykać się z bratem Wójcickiej, która będzie za wszystko odpowiedzialna. I w tej sytuacji komendantce nie pozostanie nic innego jak tylko ją zawiesić!

Wójcicka zniszczy karierę Igi i jej związek z Kubą w 3896 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak już w 3896 odcinku "Na Wspólnej" Kaja zacznie podejrzewać, że po zawieszeniu Igi, problem jeszcze nie został rozwiązany. Komendantka domyśli się, że to w jej gabinecie może być zamontowany podsłuch, dlatego zleci jego przeszukanie, ale technicy nic tam nie znajdą. Wówczas Robert zasugeruje, że to Iga może nosić przy sobie urządzenie nagrywające i wcale się nie pomyli. W 3896 odcinku "Na Wspólnej" Kasprzyk osobiście sprawdzi oznakę Przybysz, w której faktycznie odnajdzie zamontowany podsłuch. Wtedy policjantka kompletnie się załamie, a jej kochanek już nie zdoła jej pocieszyć. I wówczas Tamara dopiero będzie świętować, gdy przekona się, że pomiędzy jej bratem a Igą już nie ma takiej chemii jak na początku. Wójcicka zacznie podejrzewać, że ich związek niebawem się rozpadnie, a ona tym samym upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu! Szczególnie, że w tej sytuacji Przybysz zostanie już zawieszona w pracy na dobre!