Na Wspólnej, odcinek 3891: Michał oszaleje z zazdrości o Brygidę! Zastąpi go innym

"Na Wspólnej" odcinek 3891 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3891 odcinku "Na Wspólnej" Brygida powie Idze, że umówiła się z mężczyzną, poznanym przez aplikację randkową, na której wcześniej flirtowała z Michałem jako Julita. I choć przyjaciółka Przybysz długo go okłamywała, przez co miała nawet wyrzuty sumienia i chciała się przyznać, to jednak w ostatniej chwili zrezygnowała i postanowiła brnąć w to dalej, do czasu aż dawny kochanek Igi w końcu ją zdemaskował. Wówczas Brzozowski ją znienawidzi i nie będzie chciał jej znać, co ona mocno przeżyje, gdyż w rzeczywistości się w nim zakocha, co bez trudu dostrzeże Kuba (Przemysław Cypryański), gdy Ignacy (Bartek Kaszuba) zaalarmuje Przybysz, że ojciec zaczął spotykać się z naciągaczką, a jej Brygida postanowi temu zaradzić. Tym bardziej, że po ataku Pablo na Michała będzie miała ku temu szansę, gdyż Brzozowski częściowo straci pamięć, co i ona postanowi wykorzystać, aby się z nim umówić. Ale ostatecznie w 3891 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje z innym!

Michał zobaczy Brygidę z innym i oszaleje w 3891 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3891 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna zaprosi Brygidę do baru, gdzie jak się okaże, znajdzie się i Michał. Oczywiście, Brzozowski nie będzie zadowolony z widoku przyjaciółki Przybysz z innym i nie zdoła tego ukryć. Tym bardziej, że przecież nie będzie wszystkiego pamiętał, a nawet jeśli sobie przypomni, to i tak będzie szalał z zazdrości o Brygidę! Szczególnie, że w 3891 odcinku "Na Wspólnej" z pewnością dziewczyna będzie tak pięknie wyglądać jak wtedy, gdy wspólnie wybrali się na zakupy, aby zakupić jej nowe ubrania, aby mogła godnie reprezentować firmę jego i Ilony (Anna Samusionek), gdzie jej widok w sukience i szpilkach aż go zamurował! A teraz Michał jeszcze to potwierdzi, przez co i Brygida zrozumie, że wcale nie jest mu taka obojętna, skoro tak szaleje o nią z zazdrości. Podobnie z resztą jak sam Brzozowski zda sobie z tego sprawę!

Brygida i Michał będą wreszcie razem w "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 3891 odcinku "Na Wspólnej" Michał i Brygida skończą swoje gierki i w końcu będą razem? Czy Brzozowski przypomni sobie, jak dziewczyna go oszukała i zdoła jej wybaczyć, gdy zobaczy jak sam wariuje na jej widok z innym? A może niczego sobie nie przypomni, a i tak postanowi wreszcie związać się z Brygidą? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!