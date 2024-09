Na Wspólnej, odcinek 3887: Tadeusiak zyska w oczach Igi! Zostawi dla niego Kubę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3887 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak ponownie się wykaże. Tym razem w sprawie włamania do mieszkania Igi, za którym będzie stał wspólnik siostry jej kochanka. Zdradzamy, że Pablo (Jakub Kwaśniewicz) zakradnie się wieczorem do środka, aby zamontować podsłuchy w mieszkaniu policjantki, ale jego plany niespodziewanie pokrzyżuje Michał! Brzozowski nakryje włamywacza na gorącym uczynku i słono za to zapłaci, gdyż zaskoczony mężczyzna ogłuszy go ciosem w głowę, przez co Brzozowski straci przytomność, a odnajdą go dopiero Przybysz z Brygidą (Maja Wolska). Na szczęście, dawny kochanek Igi odzyska świadomość, ale będzie wymagał pomocy lekarza, dlatego policjantka zabierze go na izbę przyjęć. Ale wcześniej w 3886 odcinku "Na Wspólnej" ściągnie do domu techników z Tadeusiakiem na czele.

Tadeusiak ustali, kto włamał się do Igi i znajdzie pozostawiony podsłuch w 3887 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3886 odcinku "Na Wspólnej" Pablo skrupulatnie przygotuje się do swojej akcji, gdyż nie zostawi po sobie żadnych śladów. I to ani w mieszkaniu Przybysz, ani na osiedlowym monitoringu, który wcześniej zamaluje. Ale nie wszystko będzie stracone, gdyż okaże się, że swoim prywatnym dysponuje także Brygida. A ten na szczęście pozostanie nienaruszony. W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Robert przejrzy nagrania i w ten sposób szybko ustali, że za włamaniem do mieszkania Igi i atakiem na Michała stoi wspólnik Tamary (Agnieszka Bogdan), którą już wcześniej zdemaskuje Sławek (Mariusz Słupiński), a później w końcu i sama Przybysz, gdy jej brat wydał się podejrzany Tadeusiakowi. Jednak finalnie okaże się, że to jego siostra ma więcej za uszami, a on nie będzie tego nawet świadomy. Ale policjant już tak! I to do tego stopnia, że bez trudu domyśli się, że Pablo mógł zostawić w środku także podsłuch i wcale się nie pomyli, gdyż i jego prędko odnajdzie!

Iga i Robert będą razem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

I dzięki temu w 3886 odcinku "Na Wspólnej" sporo zyska w oczach Igi, która będzie mu ogromnie wdzięczna za jego pomoc i zaangażowanie. W przeciwieństwie do Kuby, wobec którego zacznie się już inaczej zachowywać, czym mocno zaniepokoi swojego kochanka. Ale niestety nie będzie mowy o tym, aby Przybysz go zostawiła, gdyż mimo wszystko wciąż będzie ciągnąć ją do Wójcickiego, z którym w 3888 odcinku "Na Wspólnej" spędzi kolejne namiętne chwile. I to na uszach Tamary, gdyż oczywiście Iga nie pozbędzie się podsłuchu ze swojego mieszkania, aby siostra Kuby nie wiedziała, że już ją zdemaskowała. Tyle tylko, że Przybysz będzie bardzo ostrożna w słowach. Jednak tylko w mieszkaniu, gdyż nie domyśli się, że Pablo zamontował jeszcze jeden podsłuch w jej policyjnej odznace, dzięki czemu Wójcicka będzie słyszeć wszystko, o czym będą rozmawiać na komisariacie. I przez to ona będzie o krok przed nimi! Do czego to doprowadzi? Przekonamy się już niebawem!