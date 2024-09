Na Wspólnej, odcinek 3898: Iga rozpracuje Kubę! Nakryje go ze wspólnikiem Tamary i się zacznie

Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora? Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3898 - środa, 10.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Iga zmieni swój stosunek do Kuby i zacznie trzymać go na dystans. Wszystko przez to, że nakryje swojego kochanka w obecności mężczyzny, który nie dość, że włamał się do jej mieszkania i zaatakował Michała (Robert Kudelski), to jeszcze zamontował w nim podsłuchy, przez które ona w rezultacie zostanie zawieszona. A to dlatego, że wraz z Tadeusiakiem uda im się znaleźć jedynie jedynie jeden z nich zamontowany bezpośrednio w środku, ale nie przyjdzie im na myśl, że Pablo zamontował i drugi i to w odznace policjantki, aby inwigilować ją także w pracy. I w ten sposób Tamara (Agnieszka Bogdan) będzie gotowa na każdy ruch Igi, przez co udaremni ich kolejną akcję. A gdy Kaja dowie się, że doszło do przecieku od strony policjantki, to od razu pomyśli o Przybysz, którą w 3893 odcinku "Na Wspólnej" będzie musiała zawieść i wysłać na przymusowy urlop! Tym bardziej, gdy odkryje u niej podsłuch!

Iga przyłapie Kubę z Pablem w 3897 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3897 odcinku "Na Wspólnej" Kaja wręczy Idze klucze do domku w górach, gdzie Przybysz postanowi udać się razem ze swoim kochankiem. Ale gdy zauważy go w towarzystwie Pabla, to natychmiast zmieni zdanie i zacznie unikać Kuby. Policjantka okłamie go, że jest chora, po czym zjawi się na komendzie, aby powiedzieć Kasprzyk i Tadeusiakowi o swoim odkryciu. Iga pokaże im zdjęcia, zrobione przed lokalem partnera, na co jej przyjaciele w 3898 odcinku "Na Wspólnej" zarekomendują jej, aby trzymała się z daleka od potencjalnie niebezpiecznego mężczyzny, który tak naprawdę może współpracować z siostrą i jej wspólnikiem. I oczywiście Przybysz postanowi się tego dowiedzieć, dlatego nie posłucha ostrzeżeń policjantów! A wręcz przeciwnie, gdyż zacznie działać sama!

Przybysz pozna się na Wójcickim w 3898 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3898 odcinku "Na Wspólnej" Iga postanowi sama rozpracować Kubę, dlatego ostatecznie zaprosi go jednak na wspólny wypad do domku w górach. Oczywiście, Wójcicki nie będzie niczego podejrzewał, dlatego przyjmie zaproszenie swojej kochanki. Tym bardziej, że w ostatnim czasie zacznie go unikać i w ten sposób Kuba będzie liczył, że uda im się nadrobić stracony czas i chemię, która w międzyczasie gdzieś się zatraci, z czego akurat będzie ogromnie cieszyć się jego siostra. Ale w 3898 odcinku "Na Wspólnej" mocno się przeliczy, gdyż jego kochanka będzie miała wobec niego zupełnie inne plany!