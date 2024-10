Na Wspólnej, odcinek 3921: Smolny zachęci Basię do walki przeciwko Jowicie, ale wyczerpana Brzozowska się podda

"Na Wspólnej" odcinek 3921 - czwartek, 21.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3921 odcinku "Na Wspólnej" Basia znów stanie przed komisją antymobbingową, ale tylko dzięki Bastianowi, którego wcześniej oskarży o brak wsparcia. I nic dziwnego, gdyż szef Brzozowskiej w ogóle nie zareaguje, gdy prawnicy przedstawią szereg dowódów, które będą świadczyły o tym, że jego podwładna posunęła się do nadużyć względem Jowity. A będą to między innymi służbowe maile i bilingi, które żona Smolnego wykonywała po czasie pracy, a także nieformalne wyjścia na drinki. Ale gwoździem do trumny Basi okaże się to, iż próbowała zdobyć prywatny adres swojej asystentki. I choć chciała to zrobić jedynie z troski o Jowitę, która nagle przestała pojawiać się w pracy i odbierać od niej połączenia, to jednak komisja będzie widzieć to inaczej. I przez to w 3917 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska będzie już skończona!

Basia znajdzie się w kropce po wyroku komisji w 3918 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście w 3918 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska nie zgodzi się z oskarżeniami komisji i zdecyduje skonfrontować się z Bastianem, któremu wcześniej nieźle podpadnie przy promocji książki Judyty Bradeckiej (Anna Dereszowska), gdy najpierw przekona go do zawarcia w niej najmocniejszego rozdziału, a potem się z tego wycofa, gdy jej mąż ulegnie manipulantce. Basia uzna to za zemstę i zarzuci szefowi, że jej nie broni, ale w pierwszej chwili niewiele tym wskóra i zdecyduje się spotkać i z Jowitą. Ale i ich rozmowa także nie wniesie nic dobrego, a nawet jeszcze pogorszy sprawę, dlatego Krzysztof zasugeruje żonie, aby zatrudniła prawnika. Oczywiście, Brzozowska pójdzie za jego radą i poprosi o pomoc Weronikę (Renata Dancewicz).

Tym bardziej, gdy w 3919 odcinku "Na Wspólnej" otrzyma od swojej asystentki przedprocesowe pismo, w którym oskarży ją ona o mobbing i będzie domagać się wysokiego odszkodowania. I wówczas Roztocka skonsultuje się z prawniczką Małek, od której dowie się, że Jowita leczyła się psychiatrycznie z powodów stanów lękowych, które przez Basię tylko się pogłębiły...

Brzozowska odpuści walkę o siebie w 3921 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak dzięki Bastianowi w 3921 odcinku "Na Wspólnej" Basia otrzyma jeszcze jedną szansę na obronę i znów stanie przed komisją antymobbingową, której udowodni, iż działała zgodnie ze standardami firmy i nie dopuściła się żadnego nadużycia. Brzozowskiej w końcu uda się przekonać prawników, dzięki czemu dochodzenie wreszcie zostanie zamknięte. Ale Braun zasugeruje swojej podwładnej, że i tak powinna zawrzeć z Jowitą ugodę. I choć w 3921 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof zacznie namawiać żonę do dalszej walki o siebie i swoje dobre imię, to wyczerpana Basia nie będzie miała już na to siły, gdyż ostatnie starcia będą ją naprawdę wiele kosztowały. I przez to będzie gotowa się już poddać! Ale czy Smolny jej na to pozwoli? Dowiemy się już niebawem!