Na Wspólnej, odcinek 3917: Koniec Basi! Komisja znajdzie dowody na mobbing wobec Jowity - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3917 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3917 odcinku „Na Wspólnej” przyszłość Basi zostanie już przesądzona, gdy Brzozowska stanie przed komisją, która będzie miała zadecydować, czy faktycznie stosowała mobbing wobec swojej podwładnej. Zdradzamy, że przemęczona nadmiarem obowiązków przy promocji książki Judyty Bradeckiej (Anna Dereszowska) Jowita złoży doniesienie na swoją szefową, czym mocno ją zszokuje. Tym bardziej, że przecież żona Smolnego nie będzie go wobec niej stosować, a za swoją chęć pomocy aspirującej dziennikarce zapłaci najwyższą cenę. Co prawda, Basia zrzuci na nią sporo obowiązków, ale nigdy nie zachowa się wobec niej niestosowanie. Ale niestety dowody będą świadczyć przeciwko niej, co jako pierwszy uświadomi ukochanej sam Krzysztof. A w 3917 odcinku „Na Wspólnej” potwierdzi to jeszcze komisja…

Basia znajdzie się w kropce w 3917 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3917 odcinku „Na Wspólnej” prawnicy przedstawią niezbite dowody na winę Brzozowskiej. Adwokaci pokażą maile, które Basia wysyłała do swojej podwładnej, a także telefony, wykonywane po godzinach jej pracy. Oprócz tego, dojdą do tego nieformalne wyjścia na drinki, a gwoździem do trumny żony Smolnego okaże się to, że próbowała zdobyć adres Jowity, gdy ta nagle przestanie się pojawiać w pracy i odbierać od niej połączenia. Oczywiście, zachowanie Brzozowskiej będzie spowodowane jedynie niepokojem o swoją współpracownicę tym bardziej, gdy za którymś razem jej telefon odbierze agresywny mężczyzna. Wówczas Basia pomyśli, że Jowita mogła się znaleźć w niebezpieczeństwie i będzie chciała jej pomóc, ale w światle komisji w 3917 odcinku „Na Wspólnej” zostanie to odebrane w zupełnie inny sposób.

Tak skończy Brzozowska w 3917 odcinku „Na Wspólnej”!

A sytuacji Basi w 3917 odcinku „Na Wspólnej” z pewnością nie poprawi ostatni konflikt z prezesem Bastianem (Grzegorz Stosz), do którego doszło, gdy Brzozowska niespodziewanie zdecydowała się usunąć z książki Bradeckiej najmocniejszy rozdział, mimo iż sama wcześniej go do niego przekonywała. I choć nie była to decyzja Basi tylko jej męża, który znów uległ Judycie, a Brzozowska próbowała go jedynie ochronić, to i tak źle na tym wyszła przed prezesem, przed którym zrobiła z siebie zwykłą idiotkę, gdyż później Smolny, chcąc wszystko naprawić, tylko ją ośmieszył! Zatem wydaje się, że w 3917 odcinku „Na Wspólnej” los Basi będzie już przesądzony, a Brzozowska poniesie odpowiedzialność nie tylko zawodową, ale i prawną! No chyba, że sama załatwi sobie dobrego prawnika!