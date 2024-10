Na sygnale, odcinek 615: Ostre starcie Benia z teściem! Ojciec Wandy wyśmieje go na rodzinnym grillu - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 615 - środa, 16.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 615 odcinku "Na sygnale" od razu po przybyciu Benia na grill ojciec Wandy da wyraz swojemu niezadowoleniu. Pierwsza iskra pojawi się, gdy Benio przywita rodzinę przyniesioną przez siebie sałatką jarzynową. "Jarzynową to zanieś do kobiet" - usłyszy od teścia, co wywoła niemiłe wrażenie. W 615 odcinku "Na sygnale" teść będzie kontynuował swoje uszczypliwości, krytykując Benia za to, że nie pije alkoholu, co zinterpretuje jako oznakę słabości. Słowa te tylko pogłębią jego dystans wobec męża Wandy, a atmosfera na grillu stanie się coraz bardziej gęsta.

"Na sygnale", odcinek 615: Nieudany grill u rodziny Wandy

Benio w 615 odcinku "Na sygnale" będzie zmuszony stawić czoła kolejnym uwagom ze strony teścia. Krytyka nie ograniczy się jedynie do kwestii sałatki… Ojciec Wandy zacznie sugerować, że Benio, jako mężczyzna, nie zachowuje się odpowiednio. "Zaproponowałbym ci coś męskiego do picia, ale pewnie wolisz wino?" - zadrwi teść. Benio, choć z natury spokojny, zacznie odczuwać coraz większy dyskomfort. W 615 odcinku "Na sygnale" Vick postara się zachować twarz w obliczu poniżających komentarzy, ale czy uda mu się wytrzymać presję?

- Dzień dobry, zrobiłem sałatkę jarzynową. - Jarzynową to zanieś do kobiet. Zaproponowałbym ci coś męskiego do picia, ale pewnie wolisz wino co? - Tato.. - wtrąci Wanda. - Będziesz tak stał z tą sałatką i krytykował? - Chyba jednak usiądę..

Wanda stanie po stronie męża w 615 odcinku "Na sygnale"?

Sytuacja na grillu w 615 odcinku "Na sygnale" będzie się coraz bardziej zaostrzać. Wanda, widząc, jak jej mąż jest traktowany przez ojca, spróbuje załagodzić sytuację. "Tato, przestań" - usłyszymy od Wandy, ale teść nie będzie skory do ustępstw. W 615 odcinku "Na sygnale" Benio będzie musiał zdecydować, czy spróbować dalej bronić się przed atakami, czy opuścić grill. Czy Wanda stanie po stronie męża, a może konflikt doprowadzi do jeszcze większego podziału w rodzinie? Wszystkiego dowiesz się w 615 odcinku "Na sygnale"!