Na sygnale, odcinek 615: Benio i Wanda szantażowani przez gangstera. Będzie musiała spłacić długi męża?

Na sygnale, odcinek 607: Benio zostanie bezdomny! Mąż Wandy wyrzuci go z mieszkania - ZDJĘCIA

Alfred zaczął już wcześniej zagrażać Wandzie i Beniowi

W 600. odcinku serialu „Na sygnale” Alfred poinformował Wandę, że zmieni pozew rozwodowy i zażąda orzeczenia o winie i alimentów. Powiedział jej, że sąd przychyli się do jego żądania, bo stracił pracę, zbiedniał, żona go zdradziła i zamieszkała z kochankiem. Wanda zaproponowała mu pieniądze, by nie wnosił pozwu, ale Cichecki się nie zgodził.

W 615. odcinku serialu „Na sygnale” Alfred powie Wandzie, że musi spłacić jego długi

W 615. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda w dalszym ciągu nie pozbędzie się ze swojego życia pierwszego męża, który wniósł apelację do ich rozwodu, a o której Lisicka nie wiedziała. Sprawy z nim związane skomplikują się jeszcze bardziej. Alfred wróci z Mediolanu i beztrosko zakomunikuje Wandzie, że narobił tam długów. A ponieważ w świetle prawa nadal są małżeństwem, to ona musi je spłacić za niego.

W 615. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda będzie szantażowana przez gangstera

W 615. odcinku serialu „Na sygnale” sprawa długów Alfreda przybierze poważny obrót. Pewnego wieczoru Wandę i Benia zaczepi przed domem nieznajomy, groźnie wyglądający mężczyzna (Georgi Angiełow). Przedstawi się jako Gerard i zażąda spłaty długu Cicheckiego. Będzie on wynosił – bagatela! - 130 tysięcy dolarów! Zagrozi lekarzom, że w razie niezapłacenia mu tej kwoty spali im mieszkanie.

„Na sygnale" odcinek 615 „Pokot” - środa, 16.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2