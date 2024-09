Na sygnale, odcinek 601: Martyna okradziona! Pomoże nastoletniemu złodziejowi

Na sygnale, odcinek 592: Karolina nie odczepi się od Piotra! Będzie błagała go, by z dala od Martyny zaczęli razem nowe życie - ZDJĘCIA

Martyna porozmawia z Karoliną w 601. odcinku serialu „Na sygnale”

W 601. odcinku nowego sezonu serialu „Na sygnale" Karolina będzie tak zaniepokojona losem aresztowanego za śmierć pacjenta Piotra, że odważy się na odwiedziny u Martyny, która nie może jej znieść. Jest tak od czasu rozmowy, kiedy Wojtasek zachowała się bezczelnie w stosunku do niej. Gdy Strzelecka pokaże jej gryps od męża, to ona dostarczy mu to, o co prosi – pastę do zębów. W ten sposób będzie mogła znowu się z nim spotkać.

Martyna zostanie okradziona przez nastolatka w 601. odcinku serialu „Na sygnale”

Tego samego dnia, zaraz po wizycie Karoliny, która wyprowadzi ją z równowagi, Martyna uda się do bazy ratowniczej na swój dyżur. Niestety, nawet wtedy nie będzie mieć chwili spokoju, by pomyśleć nad tym, jak przebiegły odwiedziny kochanki męża. Napadnie ją nastolatek! Staś to chłopak z dysfunkcyjnej rodziny. A także ofiara przemocy domowej. Martyna postanowi pomóc Stasiowi, a u jej boku stanie wtedy Benio.

W 594. odcinku serialu „Na sygnale” Martyna zagrozi Piotrowi policją

Tym z widzów, którzy mają nadzieję, że po zdradzie żony z Karoliną Martyna przebaczy Piotrowi i wszystko będzie po staremu, mówimy – to będzie trudne… W 594. odcinku „Na sygnale" Piotr pojedzie do ich niegdyś wspólnego mieszkania i będzie się dobijać do drzwi. Martyna nie będzie chciała z nim rozmawiać i każe mu się wynosić – bez rezultatu. Nazwie go stalkerem i zabroni przychodzić pod jej drzwi. Piotr po raz kolejny ją przeprosi, ale ona nie będzie chciała słuchać żadnych tłumaczeń. A kiedy Strzelecki nie przestanie gadać i nie będzie chciał odejść, Martyna zagrozi, że wezwie policję!

„Na sygnale" odcinek 601 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2