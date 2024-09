Na sygnale, odcinek 594. Martyna wezwie do Piotra policję? Strzelecki będzie się dobijał do mieszkania!

Strzelecki zrobi wszystko, by dostać od Martyny drugą szansę w 593. odcinku „Na sygnale”

W 593. odcinku „Na sygnale” Piotr zacznie błagać żonę o możliwość powrotu do tego co było, zanim zdradził ją z Karoliną. Swoją zdradę nazwie „największym błędem w życiu”. Będzie prosił o to, by mógł znowu mieszkać razem z nią i Lidzią (Hanna Seń). Martyna jednak w ogóle nie będzie chciała z nim rozmawiać.

W 594. odcinku serialu „Na sygnale” Martyna będzie nieubłagana wobec Piotra

W 594. odcinku „Na sygnale" Piotr nie da za wygraną i nie poprzestanie na jednej tylko próbie rozmowy z Martyną i wytłumaczenia się ze zdrady z Karoliną. Po pracy pojedzie do ich wspólnego – przed miłosną aferą - mieszkania i zacznie się dobijać do drzwi. Żona nie będzie mieć najmniejszej ochoty na kontakt z nim, tak jak już wcześniej mu zapowiedziała. Krzyknie zza zamkniętych drzwi, że osiem lat życia, jakie mu poświęciła, wystarczą i nie zamierza darować mu ani pięciu minut, ani nawet jednej minuty dłużej. Stanowiska Martyny nie zmienią żadne błagania Piotra. W 594. odcinku „Na sygnale” Martyna nazwie go stalkerem i oznajmi, że dom, do którego usiłuje się dostać, nie jest już jego i nie może przychodzić kiedy chce.

Martyna zagrozi Piotrowi policją w 594. odcinku „Na sygnale”

W 594. odcinku „Na sygnale” Piotr wyzna Martynie, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobił i że było to straszne z jego strony. Żona odpowie, że wcale nie musi go słuchać. Ale Strzelecki nie da za wygraną:

- Kochanie, obiecuję, że jeśli dasz mi drugą szansę, to przez resztę życia codziennie będę ci udowadniał, że było warto – powie żarliwie.

„Kochanie” – to słowo ostatecznie wyprowadzi Martynę z równowagi:

- Kochanie?! Zabraniam ci używać tego słowa! Masz trzydzieści sekund, żeby zniknąć sprzed moich drzwi. Albo wezwę policję! - zagrozi. Piotr już nic więcej nie będzie mógł zrobić. Będzie wiedział, że rozjuszona Martyna rzeczywiście może zadzwonić na policję (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl).

"Na sygnale" odcinek 594, środa, 10.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2