Na sygnale, odcinek 591: Benio pod ostrzałem Wandy. Po powrocie z Nowej Zelandii żona urządzi mu piekło zazdrości

W 591 odcinku nowego sezonu "Na sygnale" małżeństwo Wandy (Anna Lemieszek) i Benia (Hubert Jarczak) nie okaże się usłane różami. Koleżanki i koledzy Vicka z bazy będą coraz częściej spoglądać na siebie porozumiewawczo zastanawiając się, jak długo to jeszcze potrwa – publiczne sceny zazdrości, dystans, chłód… Kardiolożka w 591 odcinku "Na sygnale" da Beniowi popalić. I nie tylko ona – jej rodzina okaże się jeszcze gorsza. Benio okaże się świętszy od świętego, że będzie to wszystko znosił. Z miłości do Wandy...