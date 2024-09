Na sygnale, odcinek 600: Britney po powrocie do Leśnej Góry uratuje ofiarę przemocy domowej. Los połączy ją z Michałem

Na sygnale, odcinek 592: Karolina nie odczepi się od Piotra! Będzie błagała go, by z dala od Martyny zaczęli razem nowe życie - ZDJĘCIA

Britney w formie po powrocie z Nowej Zelandii – uratuje kobietę i spotka Michała w 600. odcinku serialu „Na sygnale”

W 598. odcinku „Na sygnale” Britney wróci do Polski z Nowej Zelandii. Ulubioną przez wszystkich ratowniczkę hucznie powitają koledzy ze stacji w Leśnej Górze. Natomiast w 600. odcinku Britney zmierzy się z kolejnym wyzwaniem. Podczas dyżuru Britney z Nowym – który wciąż się w niej skrycie durzy – będą musieli pomóc kobiecie z obfitym krwotokiem nosa. Niby nic specjalnie poważnego, ale okaże się, że jest ona ofiarą przemocy w rodzinie, więc ten przypadek zostanie zakwalifikowany do tych z gatunku medyczno-społecznych i rzeczywiście będzie i poważny, i trudny. W trakcie interwencji ponownie pojawi się policjant Michał Kornet (Krystian Kukułka), na którym uroda Julki robi spore wrażenie.

Zakochany w Britney Alek poleci do niej do Nowej Zelandii w „Na sygnale”

Przypominamy, że w nowym sezonie serialu „Na sygnale” Britney wyprowadzi się do Nowej Zelandii. Tak się jej będzie wydawało… Przed wylotem, podczas swojej ostatniej akcji ratowniczej – w drodze do taksówki w odcinku 588. - pozna policjanta Michała Korneta. Usłyszą strzały i razem wparują do garażu, w którym będzie się mieścić złodziejska dziupla. W Nowej Zelandii Julka zostanie aresztowana za przemyt kaktusów. Kiedy jej sytuacja zrobi się bardzo poważna, polecą do niej Benio (Hubert Jarczak) i Alek (Adam Turczyk). Ale wróci tylko doktor Vick… Alek zostanie, co bardzo zdenerwuje zazdrosnego Nowego (Kamil Wodka), który podkochuje się w Britney.

Britney trafi do więzienia w „Na sygnale”?

W 594. odcinku serialu „Na sygnale” wszyscy ratownicy będą w szoku, kiedy okaże się, że za przemyt grożą Britney cztery lata więzienia w Nowej Zelandii. Jak dojdzie do tego, że ratowniczka nie poniesie żadnej kary i wróci do kraju? Czekamy na odpowiedź w jednym z kolejnych odcinków!

