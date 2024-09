Na sygnale, odcinek 588: Britney weźmie udział w strzelaninie. Ostatnia akcja Julki przed wyprowadzką z Polski

Na sygnale, odcinek 596: Piotr uratuje brutalnie napadnietą Martynę! Zabije go i poświęci swoje życie - ZDJĘCIA

Tuż przed wylotem do Nowej Zelandii, w 588. odcinku „Na sygnale” Britney nawiąże znajomość z sąsiadem, który zaoferuje jej pomoc w dotaszczeniu walizek do taksówki. Po drodze, obok garaży, usłyszą strzał. Wtedy, ku zdumieniu Julki, jej towarzysz wyjmie pistolet z kabury pod kurtką. Wyjaśni, że jest policjantem i razem wejdą do garażu, z którego dał się słyszeć wystrzał. Tam zastaną mrożącą krew w żyłach scenę – dwóch mężczyzn, z których jeden będzie się chwiał na nogach, a drugiemu krew będzie ściekać z rany na głowie. I nie tylko. Britney zauważy plamę krwi pod jego nogami:

- Pocisk zahaczył o worek mosznowy, przebił skórę i wyleciał z tyłu – powie po krótkim badaniu. Drugim mężczyzną zajmie się policjant. U niego Julka także zobaczy ranę, po nożu:

- Rana cięta, otwarta, twarda, podbiegnięta ropą. Wdało się zakażenie, prawdopodobnie początki sepsy – zawyrokuje.

Britney odkryje, kto okradł Alka w 588. odcinku „Na sygnale”

W 588. odcinku „Na sygnale” Britney spostrzeże za rozsuniętą kotarą ułożone w stosy laptopy i kurtkę… Alka (Adam Turczyk) z wszytym w nią nazwiskiem właściciela. Okaże się, że Britney i policjant trafili do złodziejskiej dziupli, a dwaj mężczyźni kilka dni wcześniej obrobili mieszkanie Alka. Kiedy przyjedzie karetka ratowników, Julka przerazi się, że się spóźni na swój lot.

- To może to jest znak, żebyś nie leciała? - powie Nowy (Kamil Wodka), mając nadzieję, że Britney, w której się podkochuje, zmieni zdanie. Na pożegnanie Britney zostanie wyściskana przez niego i Martynę (Monika Mazur). Policjant, któremu ewidentnie Julka wpadnie w oko, w końcu się jej przedstawi jako Michał Kornet. I przypomni sobie, że już słyszał jej głos:

- Karetka? Poszukiwanie dziecka?

- Tak. Kazał mi się pan zamknąć i robić co każe – odpowie Britney, która też skojarzyła nowo poznanego mężczyznę.

Britney i Michał razem w nowym sezonie „Na sygnale”?

Zdradzamy, że w nowym sezonie Britney najprawdopodobniej wróci z Nowej Zelandii. Nie po to scenarzyści postawią na jej drodze przystojnego policjanta, żeby miało z tego nic nie wyniknąć. W dodatku sąsiada, który jeszcze przed jej wyjazdem wprowadzi się do mieszkania obok niej. Czy będziemy świadkiem romansu Julki i Michała?

