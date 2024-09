Na dobre i na złe, odcinek 925: Syn Molendy weźmie się za Dominikę! Marcin mu tego nie daruje - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 925 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 925 odcinku "Na dobre i na złe" syn Molendy postanowi wziąć się za Dominikę, gdy nie uda mu się dojść do porozumienia ze swoim biologicznym ojcem. Wszystko przez to, że w trakcie ich pierwszego spotkania Marcin jeszcze nie będzie świadomy tego, że Słomczyński faktycznie może być jego synem, gdyż dowie się tego dopiero po jego zniknięciu, gdy Słoma wróci wspomnieniami do przeszłości. Wówczas do Molendy dojdzie, że Damian rzeczywiście może być jego synem i oczywiście postanowi to sprawdzić, ale i chłopak w tym czasie nie będzie próżnował. I w 925 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi uderzyć w najczulszy punkt ojca, a mianowicie jego partnerkę, z którą podstępem umówi się na spotkanie!

Damian umówi się na spotkanie z Dominiką w 925 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 925 odcinku "Na dobre i na złe" Damian jak podaje swiatseriali.interia.pl odszuka numer do Dominiki w Internecie i umówi się z nią na pilną konsultację psychoterapeutyczną w Poradni Zdrowia Psychicznego "Nie jesteś sam". Oczywiście, wybór Kwietniewskiej nie będzie przypadkowy, ale Słomczyński nie da tego po sobie poznać. I już na wstępie zacznie z ukochaną Molendy swoją chorą grę.

- My się chyba znamy, prawda? - zacznie Dominika.

- Tak? - uda zdziwionego Damian.

- Spotkaliśmy się w szpitalu w Leśnej Górze - przypomni Kwietniewska.

- Nie pamiętam, ale możliwe... Mój ojciec był w szpitalu, więc pewnie ma pani rację. Sorki, ale ja pani nie kojarzę - okłamie ją Słomczyński, po czym kontynuuje tajemniczo - Mam problem, a właściwie kilka. Jeden duży i kilka mniejszych. Chociaż może te mniejsze też są duże. Nie mam pewności. W takiej sytuacji, gdyby te mniejsze problemy też okazały się duże, to miałbym przechlapane i byłbym przerażony, więc wolę udawać, choćby przed sobą, że mam małe problemy. Wszystko się kotłuje w mojej głowie, boję się, że wybuchnie. Któregoś dnia - pokaże, jak mogłoby wybuchnąć...

Oczywiście, w 925 odcinku "Na dobre i na złe" Słomczyński od razu zaintryguje Kwietniewską, która poprosi o wyjaśnienia, co chłopak oczywiście uczyni. Jednak Dominika nie będzie w stanie skupić się na jego słowach, gdy dostrzeże w jego kieszeni zabawkę swojej córeczki, Emilki (Marika Zielińska). Wówczas ukochana Molendy od razu zrozumie, że Damian wcale nie przyszedł do niej po poradę, a na dodatek rozpoczął z nią swoją grę, która z każdą chwilą zacznie ją coraz mocniej przerażać.

- Mam problem ze sobą i ze światem, nikt mnie nie rozumie, no i zawsze czułem się obco. Może jestem jakiś obcy czy co? To są duże problemy czy małe?... Kilka miesięcy temu ojciec, to znaczy ten ojciec, którego do tej pory miałem, o mało nie zszedł w szpitalu. Podobno wkładali go do worka z lodem, bo się zagotował czy coś. Lekarze odratowali go jak na filmie nadludzkim wysiłkiem, w każdym razie jakoś się pozbierał. I wtedy okazało się, a właściwie wyjaśniło, dlaczego zawsze czułem się obcy. Bo pojawił się mój prawdziwy... nie, nie prawdziwy... biologiczny tatuś, który okazał się jakimś bogaczem z Miami i chce mnie tam zaprosić - do Stanów, tylko, że przestałem ufać ludziom i w nic już nie wierzę. W bajki też - podkoloryzuje Damian, ale Dominika zwróci uwagę na co innego.

- Skąd masz tę przytulankę? - zainteresuje się psychoterapeutka.

- Znalazłem. Na ulicy - skłamie chłopak.

- To owieczka mojej córki - przyzna Dominika.

- Tak? To dobrze, że ją znalazłem, co nie? - zapyta Damian, po czym doda - Niektórzy mają fajne dzieciństwo, a niektórzy nie mają tyle szczęścia...

- Nie przyszedłeś wcale na terapię, prawda? Po co przyszedłeś? - domyśli się Kwietniewska, a gdy nie usłyszy żadnej odpowiedzi, to stwierdzi - Nie jesteś pełnoletni, powinnam powiadomić twoich rodziców, że tu jesteś.

- Czy pani mnie w ogóle słucha? Nie mam matki, a z tatusiami mam kłopot - zdenerwuje się Słomczyński.

- Nie pracujesz, bo się uczysz? Skąd masz pieniądze na prywatną sesję terapeutyczną? - nie odpuści Kwietniewska, czym już wyprowadzi chłopaka z równowagi - Kasa, kasa, kasa!!! Tylko o to wam wszystkim chodzi, tak? Nic nie zapłacę, bo nic mi nie pomogłaś! To wszystko ściema!

Marcin ostro skonfrontuje się ze swoim synem w 925 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 925 odcinku "Na dobre i na złe" Damian wyjdzie, a zaniepokojona Dominika od razu skontaktuje się z Marcinem, który wyczuje jej dziwny głos i zacznie dopytywać, co się stało. I wtedy ukochana powie mu o dziwnym spotkaniu z Damianem.

- Nie wiem, czy nie panikuję, ale miałam dziś bardzo dziwną sesję terapeutyczną... Jak dobrze znasz syna Słomy? - zapyta Dominika.

- Dlaczego pytasz? - zainteresuje się Marcin, a gdy pozna szczegóły, to uzna, że nie może tego tak zostawić.

I tuż po rozmowie z ukochaną w 925 odcinku "Na dobre i na złe" uda się przed dom Słomy, gdzie stanie oko w oko z Damianem. Marcin ostro skonfrontuje się ze zbuntowanym nastolatkiem i postawi mu tak jasne ultimatum, że zostawi na nim mocny ślad!

- Damian? - zacznie Marcin.

- Zależy, kto pyta. O, pan doktor! - zacznie z niego kpić Damian.

- Trzymaj się z daleka od mojej rodziny, zrozumiano? - powie stanowczo Molenda, czym w pierwszej chwili aż zamuruje chłopaka. A gdy się ocknie, to zrobi taką minę, jakby chciał mu wygarnąć, że przecież też do niej należy, ale w ostatniej chwili się powstrzyma.

- Od twojej rodziny? - dopyta urażony Słomczyński, czym dodatkowo go rozwścieczy - Zrozumiano?