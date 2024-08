Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 923: Lucyna straciła wszystkie pieniądze! Wyzna Halince, dlaczego zbankrutowała

W 923 odcinku "Na dobre i na złe" czeka nas prawdziwa sensacja! Lucyna Sikorka (Anna Samusionek), która jeszcze niedawno świętowała sukces swojej książki nagle stanie się bankrutką i wyjawi Halince (Joanna Jarmołowicz) dlaczego tak potoczyły się sprawy! Choć jeszcze niedawno wydawało się, że fortuna uśmiechnęła się do matki Hani (Marta Żmuda Trzebiatowska), los nieoczekiwanie się odwrócił. W jednym z najbardziej emocjonujących momentów serialu, Lucyna w 923 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się wyznać całą prawdę Halince. Co takiego się wydarzyło, że Lucyna straciła wszystkie swoje oszczędności? Przeczytaj dalej, by poznać szczegóły!