Pierwsza miłość, odcinek 3924: Bartek śledzony! Psychopata Mateusz będzie podążał za nim krok w krok - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3924 - czwartek, 2.01.2024, o godz. 18 w Polsacie

Bartek w 3924 odcinku "Pierwszej miłości" zdecyduje się wyjechać na konferencję medyczną, która ma być dla niego szansą na zdobycie nowych umiejętności i kontaktów zawodowych. To ważne wydarzenie, które przez długi czas planował, dlatego wyruszy do Warszawy pełen nadziei i skupienia na rozwoju swojej kariery. Niestety, jego wyjazd szybko stanie się okazją dla Mateusza, który przypadkiem dowie się o jego planach. Psychopata postanowi wykorzystać tę sytuację do swoich chorych celów.

Bartek śledzony w 3924 odcinku "Pierwsza miłość" przez Mateusza

Psychopatyczne zapędy Mateusza w 3924 odcinku "Pierwszej miłości" ujawnią się ze zdwojoną siłą. Dowiedziawszy się o wyjeździe Bartka, Mateusz bez wahania zdecyduje się go śledzić. Będzie obserwował każdy jego ruch, analizował jego zachowanie i planował kolejne kroki. Bartek, pochłonięty konferencją, nawet nie zauważy, że jest śledzony, co tylko ułatwi Mateuszowi realizację jego mrocznych zamiarów. Sytuacja stanie się coraz bardziej napięta, a widzowie zobaczą, jak Mateusz zbliża się do swojego celu…

Psychopata Mateusz w 3924 odcinku "Pierwsza miłość" zaatakuje Bartka? Mąż Emilki nie będzie świadomy zagrożenia

W 3924 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek będzie całkowicie pochłonięty konferencją, zupełnie nieświadomy, że każdy jego krok jest śledzony. Mateusz, działając w ukryciu, będzie się czuł coraz bardziej pewnie, obserwując Bartka w różnych sytuacjach. Taka bliskość psychopaty tylko podniesie napięcie i sprawi, że widzowie będą wstrzymywać oddech, czekając na moment, kiedy Bartek zorientuje się, co się dzieje. Czy będzie już za późno na reakcję?

Przerażający telefon do Emilki w 3924 odcinku "Pierwsza miłość"

Wieczorem w 3924 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka odbierze telefon, który wstrząśnie nią do głębi. Głos w słuchawce i słowa, które usłyszy, sprawią, że jej świat stanie w miejscu. Czy Mateusz zrobi coś, czego wszyscy się obawiają? A może Bartek w ostatniej chwili zdoła zorientować się, że jest śledzony, i ucieknie przed psychopatą? To, co usłyszy Emilka, będzie mrożące krew w żyłach i po raz kolejny postawi pod znakiem zapytania ich bezpieczeństwo.