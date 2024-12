Pierwsza miłość, odcinek 3912: Piotrek odkryje sfingowaną śmierć Mateusza! Psychol żyje i pojawi się w dziwnych okolicznościach - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3912 - środa, 11.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Psychol Mateusz sfingował własną śmierć. Nowe fakty pojawią się już w 3912 odcinku serialu "Pierwsza miłość" i to dzięki obowiązkowości i czujności Piotrka. Policjant nie odpuści dziwnej sprawy rzekomej śmierci psychola. Zacznie mocno węszyć w całej sprawie podpalenia i odkryje, że spalone zwłoki wcale nie muszą należeć do kryminalisty. Co więcej, Mateusz chciał, by każdy uwierzył w jego śmierć. Emilka poczułaby się bezpiecznie, a mieszkańcy Wadlewa straciliby czujność. Tak to właśnie wyjdzie, a nieobliczalny mężczyzna nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Piotrek odkryje sfingowaną śmierć Mateusza

Sprawa zniknięcia i rzekomej śmierci Mateusza nie da Piotrkowi spokoju. Policjant dobrze wie, do czego zdolny jest psychopata. Do tego zacznie mu nie pasować kwestia spalonych zwłok. Zacznie się zastanawiać, czy aby na pewno należą do kryminalisty... Problem w 3912 odcinku "Pierwszej miłości" będzie jednak taki, iż Piotrek musi przekonać innych policjantów, a przede wszystkim przełożonych do tego, by nie odpuszczali sprawy psychola Mateusza i jednak raz jeszcze przyjrzeli się rzekomej śmierci mężczyzny. Postąpi słusznie, bo psychol Mateusz jeszcze nie skończył swojego makabrycznego knucia.

Psychol Mateusz znów zaatakuje

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" psychol Mateusz pojawi się w niespodziewanym miejscu... Zacznie deptać po piętach Emilce, czego ona się nie spodziewa. Psychopata tylko na to czekał, by wszyscy myśleli, że odszedł, zagrożenie minęło, a on może znów działać z ukrycia. Czy Piotrkowi uda się na czas ostrzec Emilkę i schwytać Mateusza? Przed nim niebezpieczne i trudne zadanie.