Pierwsza miłość, odcinek 3921: Psychol Mateusz rozkocha w sobie matkę Kingi! Teresa wejdzie w tą znajomość - ZDJĘCIA

Psychol Mateusz (Lesław Żurek) nie odpuści. W 3921 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że kryminalista rozkochuje w sobie matkę Kingi (Ewa Skibińska)! Podstępny manipulant zacznie uczęszczać na zajęcia jogi, by tam podrywać Teresę. Dojrzała kobieta odbierze to jako pochlebstwo i komplement. Za nic nie przewidzi, że Mateusz to nieobliczalny kryminalista, który sfingował swoją śmierć i chce dopaść Emilkę (Anna Ilczuk) lub jej bliskich. Co Mateusz w 3921 odcinku "Pierwszej miłości" zaplanował dla nieświadomej Teresy?