Pierwsza miłość, odcinek 3889: Emilka zginie? Mateusz wyceluje z broni prosto w ukochaną Bartka - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3879: Michał odzyska Ewę! Stanie do walki o żonę Wekslera - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3889 - czwartek, 7.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3889 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zginie od postrzału psychola Mateusza?! Już teraz uprzedzamy widzów o szokujących wydarzeniach w Wadlewie. Chociaż bliscy Emilki spisują się rewelacyjnie i pilnują jej oraz małego Norberta, to niestety nie powstrzyma kryminalisty. Sam Śmiałek spędza długie godziny przed domem, by bacznie obserwować każdy ruch i od razu powstrzymać ewentualne zagrożenie. Niestety nikt nie spodziewa się, że psychol Mateusz znów przechytrzy policję, postawi na swoim i doprowadzi do spotkania z Emilką twarzą w twarz.

Konfrontacja psychola Mateusza z Emilką w 3889 odcinku "Pierwszej miłości"

Kryminalista znalazł sobie sposób na kryjówkę i jednoczesne bliskie przebywanie w okolicy Emilki. Ma obsesję na punkcie kobiety, którą lata temu omamił, udawał niepełnosprawnego, a potem ujawnił swoje psychopatyczne zapędy. Od tamtych chwil miał siedzieć w więzieniu, ale policja ma związane ręce. Mężczyzna znajduje kolejne sposoby, by uciekać.

Już w 3889 odcinku "Pierwszej miłości" psychol Mateusz nic sobie nie zrobi ze straży Śmiałka, który pilnuje córki i wnuka. Zresztą nie tylko on, bo wiele osób z Wadlewa przejęło się losem Emilki i jej rodziny. Mimo starań, nikomu nie uda się przewidzieć działania psychopaty. Mateusz podejdzie pod dom w 3889 odcinku "Pierwszej miłości", wykorzysta zmrok, by zaatakować!

Psychol Mateusz zabije Emilkę w 3889 odcinku "Pierwszej miłości"?

Zdradzamy, że Mateusz zakradnie się do Śmiałka "od tyłu". Weźmie kamień i zaatakuje nieświadomego mężczyznę. Ojciec Emilki padnie na ziemię, bo uderzenie okaże się celne i silne. Kryminalista osiągnie cel, bo wybawi Emilkę z domu. Kobieta wyjdzie wprost na spotkanie z Mateuszem...

Mało tego, w 3889 odcinku "Pierwszej miłości" psychopata przejmie broń Śmiałka. Skoro zaatakuje seniora, będzie mógł z łatwością odebrać mu broń i właśnie jej użyje przeciwko Emilce. Wymierzy w kobietę, ale czy strzeli? Emocje sięgną zenitu.