Na Wspólnej, odcinek 3938: Magnus nie pogodzi się z wynikiem testu na ojcostwo dziecka Ani! Złoży żonie szokującą propozycję - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3938 - poniedziałek, 30.12.2024, o godz. 20.00 w TVN

W 3938 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie wyjdzie na jaw, kto jest ojcem dziecka Ani! I na nieszczęście Magnusa okaże się, że to niestety nie on, a Igor, gdyż testy na ojcostwo nie pozostawią żadnych wątpliwości! Tyle tylko, że mąż kobiety nie pogodzi się z ich wynikiem! A to dlatego, że przecież spędzi z żoną wspólną noc w Norwegii, ale nieco za późno, gdyż już wcześniej zajdzie ona w ciążę z Nowakiem. Oczywiście, w 3938 odcinku "Na Wspólnej" Magnus tak tego nie zostawi i postanowi od razu skonfrontować się z kochankami, ale niestety nie zastanie ich w domu dziennikarza, gdzie drzwi otworzy mu Julka (Maja Oświecińska). Ale on i tak tego tak nie zostawi!

Zdesperowany Magnus nie odpuści sobie Ani w 3938 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3938 odcinku "Na Wspólnej" Magnus nie będzie mógł pogodzić się z kolejną porażką. I nic dziwnego, gdyż nie dość, że straci żonę, która ostatecznie wybierze Igora, to jeszcze urodzi mu jego dziecko. I to zaboli go jeszcze bardziej. Szczególnie, że przecież sami wcześniej jedno stracili, a teraz żona będzie mieć kolejne z innym. Ale to i tak go nie powstrzyma, gdyż będzie gotowy na wszystko, aby tylko Ania do niego wróciła. Dlatego w 3939 odcinku "Na Wspólnej" złoży jej zaskakującą propozycję! A mianowicie, że uzna i wychowa dziecko Igora jak swoje, jeśli tylko ona zgodzi się do niego wrócić!

Ania wybierze Igora, ale to nie będzie koniec problemów w 3939 odcinku "Na Wspólnej"!

Propozycja Magnusa w 3939 odcinku "Na Wspólnej" zszokuję Anię! Ale oczywiście nie będzie ona chciała o niej słuchać, gdyż będzie kochać Igora i to z nim będzie chciała wychować ich wspólne dziecko. Tyle tylko, że wtedy pojawią się kolejne schody! A mianowicie w 3939 odcinku "Na Wspólnej" Igor dowie się od Weroniki (Renata Dancewicz), że choć testy na ojcostwo potwierdzą, że to on jest ojcem dziecka Ani, to w świetle prawa będzie nim jednak Magnus, z racji tego, iż wciąż będzie jej mężem! Co zrobi w tej sytuacji? Czy namówi ukochaną na rozwód i sam zdecyduje się z nią ożenić? Czy mąż Ani w ogóle się na to zgodzi? A może właśnie ten fakt postanowi wykorzystać na swoją korzyść, aby na siłę zatrzymać przy sobie żonę? Tego dowiemy się już niebawem!