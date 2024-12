Na Wspólnej, odcinek 3938: Igor ojcem dziecka Ani! Reakcja Julki na powiększenie rodziny kompletnie ich zaskoczy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3938 - poniedziałek, 30.12.2024, o godz. 20.00 w TVN

W 3938 odcinku "Na Wspólnej" Ania, Igor i Magnus w końcu otrzymają wyniki testu na ojcostwo dziecka kobiety, dzięki czemu wreszcie wyjdzie na jaw, z kim skrzypaczka zaszła w ciążę. I choć Ania była z Nowakiem, to po wyjeździe do Norwegii dopuściła się zdrady i przespała się ze swoim mężem, przez co sama nie wiedziała, kto jest ojcem jej dziecka. Ale w 3938 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie potwierdzi się, że jest nim Igor, co ogromnie ucieszy Nowaka! Mimo iż początkowo dziennikarz w ogóle nie będzie chciał mieć dziecka i nie będzie myślał o powiększeniu rodziny, to jednak ciąża ukochanej zmieni wszystko! I choć będzie on miał do niej dużo żalu za wspólną noc z Magnusem i to do tego stopnia, że nawet nie będzie chciał z nią iść na badanie USG, to jednak się przełamie!

Szokująca reakcja Julki na dziecko Ani i Igora w 3938 odcinku "Na Wspólnej"!

I dobrze zrobi, gdyż w 3938 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie potwierdzi się, że to on jest ojcem dziecka Ani, a nie Magnus, który po otrzymaniu wyniku postanowi od razu się z nimi skonfrontować. Tyle tylko, że jeszcze nie zastanie ich w domu, a drzwi otworzy mu niczego nieświadoma Julka. Ale w 3938 odcinku "Na Wspólnej" i córka Nowaka dowie się w końcu o radosnej nowinie, która wcale aż tak jej nie ucieszy jak ojca! A to dlatego, że dziewczyna będzie mocno zszokowana nagłym powiększeniem ich rodziny. I nic dziwnego, gdyż przecież dopiero co Ania wróci z Norwegii, a Julka doskonale będzie pamiętać, jak Igor cierpiał przez brak kontaktu z jej strony. A teraz jak gdyby nic wróci i urodzi mu drugie dziecko, o czym ona dowie się jako ostatnia! Ale mimo wszystko oczywiście im pogratuluje.

Przyszli rodzice złożą obietnicę córce Nowaka w 3939 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3939 odcinku "Na Wspólnej" Igor i Ania w pełni zrozumieją Julkę i nie będą mieć do niej żalu. W przeciwieństwie do siebie, gdyż poczują się zobowiązani, aby ją przeprosić za to, że nie powiedzieli jej o nadchodzących zmianach nieco wcześniej. Tym bardziej, że przecież już oboje wiedzieli o ciąży Ani tylko nie byli pewni, czy to, aby na pewno z Igorem. Dlatego w 3939 odcinku "Na Wspólnej" para obieca Nowakowej większą szczerość. Ale czy w tym wytrwa? Przekonamy się już niebawem!