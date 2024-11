Na Wspólnej, odcinek 3933: Zdesperowany Maciek targnie się na swoje życie! Nie poradzi sobie z wyrzutami sumienia po zawale Arka

"Na Wspólnej" odcinek 3933 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3933 odcinku "Na Wspólnej" Maciek przygotuje śniadanie dla Ewy i Arka, powracającego do zdrowia po zawale, do którego z resztą sam doprowadzi. Syn Doroty będzie chciał w ten sposób zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia, gdyż zda sobie sprawę, że atak serca wujka to jego wina, do czego z resztą wcześniej sam przyzna się jego żonie, która będzie myśleć dokładnie tak samo. Choć w pierwszej chwili mu o tym nie powie. Zdradzamy, że Ostrowska zapyta go tylko o powód tak wielkiej nienawiści do jej męża, który tak naprawdę nie miał żadnego wpływu na śmierć jego matki, która zszokowała i dotknęła go równie mocno jak jego. I wydaje się, że po rozmowie z Ewą, jak wcześniej i Arkiem i Julką (Maja Oświecińska) w końcu to do niego dotrze. A to dlatego, że jak tylko Ostrowski lepiej się poczuje, to w 3930 odcinku "Na Wspólnej" Maciek postanowi go odwiedzić!

Ewa oskarży Maćka o zawał Arka w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

A w 3933 odcinku "Na Wspólnej" pójdzie o krok dalej i powita wujka i ciocię w domu pysznym śniadaniem, gdyż Arek w końcu będzie mógł opuścić szpital. Ale po zawale serca i tak będzie potrzebował dużo odpoczynku i spokoju, ale Ewa nie będzie pewna, czy na pewno będzie mogła na niego liczyć ze strony Maćka. Dlatego w 3933 odcinku "Na Wspólnej" zaprosi do nich Dankę, aby porozmawiać z nią jak z pedagogiem szkolnym, a przy okazji się wyżalić, gdyż zawał męża będzie ją wiele kosztować. Tym bardziej, że będzie miała o niego wiele żalu do Maćka, którego także będzie obarczać winą za to, co się stało. Tyle tylko, że nie będzie świadoma tego, że zdesperowany chłopak słyszy jej każde słowo!

Zdesperowany Maciek postanowi odebrać sobie życie w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3933 odcinku "Na Wspólnej" zawał Arka, wyrzuty Ewy i własne sumienie zaczną tak mocno gryźć Maćka, że chłopak już przestanie sobie z tym radzić. Tym bardziej, że jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie po śmierci matki, a wcześniejszego spotkania z psychologiem będzie unikał jak ognia. I niestety to w 3933 odcinku "Na Wspólnej" się na nim mocno odbije. I to do tego stopnia, że zrozpaczony chłopak zdecyduje się na desperacki krok, gdyż wyrzuty sumienia po prostu go przerosną. I zdesperowany Maciek postanowi odebrać sobie życie, aby nie sprawiać już Ostrowskim większych kłopotów. Tym bardziej, że po śmierci Doroty i tak już nie będzie miał, po co żyć. Czy Ewa i Arek zareagują w porę? A może nie zdążą i Maciek faktycznie umrze? Tego dowiemy się już niebawem!