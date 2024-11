Na Wspólnej, odcinek 3929: Śmierć Arka?! Upór Maćka doprowadzi do tragedii

"Na Wspólnej" odcinek 3929 - czwartek, 5.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3929 odcinku "Na Wspólnej" Arek zacznie straszliwie przejmować się kolejną zaplanowaną wizytą Maćka u psychologa. I nic dziwnego, gdyż na pierwszej chłopak w ogóle się nie zjawi, choć okłamie go i Ewę, że ją odbył. I już wówczas Ostrowski ostro wkurzy się na zakłamanego nastolatka, gdyż będzie miał serdecznie dość nie tylko jego zachowania, ale przede wszystkim jego oszustw. Tym bardziej, że po rozmowie z Julką (Maja Oświecińska) syn zmarłej Doroty nieco spuści z tonu, co do oskarżania go i siebie samego o jej śmierć, ale wciąż będzie miał wiele żalu za zaistniałą sytuację. I nic dziwnego, gdyż w końcu straci matkę, tak samo jak wcześniej ojca i zostanie zupełnie sam. I mimo iż w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Ewa zda sobie sprawę, że Maciek potrzebuje czasu, to Arek będzie jednak innego zdania!

Konflikt Arka i Maćka zaogni się w 3929 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3929 odcinku "Na Wspólnej" Ewa spróbuje przekonać Arka, aby przestał wymuszać na nim działania tylko dał mu czas na przeżycie żałoby. Jednak Ostrowski będzie pewien, że chłopakowi zależy tylko na tym, aby robić mu na złość. Szczególnie, w perspektywie nauki do egzaminów ósmoklasisty, której Maciek regularnie będzie odmawiał. Choć Ostrowscy zrobią wszystko, aby nastolatek mógł do nich przystąpić po terminie i dalej kontynuować naukę, czego z resztą z pewnością chciałaby jego matka. Dlatego w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Arek kolejny raz zdecyduje się ostro skonfrontować z Maćkiem. I wówczas ich konflikt tak eskaluje, że serce Ostrowskiego już nie wytrzyma!

Ostrowski umrze w 3929 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3929 odcinku "Na Wspólnej" Arek dostanie ataku serca, a Maciek doprowadzi swojego opiekuna do zawału! ku przerażeniu Ewy! Z pewnością Ostrowska natychmiast wezwie karetkę i zadzwoni po pomoc, aby ratować swojego męża. Ale z jakim skutkiem? Czy w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowskiego uda się uratować? Czy służby pojawią się na czas? A może Arek umrze, a Maciek doprowadzi do kolejnej tragedii? Tego dowiemy się już niebawem!