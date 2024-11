Na Wspólnej, odcinek 3924: Łucja rozprawi się z matką! Doniesie na nią i Kamila dyrektorce szpitala - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3924 - środa, 27.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3924 odcinku "Na Wspólnej" Agier przejdzie samą siebie i doniesie nie tylko na kochanka córki, ale także i nią samą dyrektorce szpitala! Matka Łucji nie pogodzi się z tym, że jej córka wybrała Kamila i za wszelką cenę spróbuje zniszczyć ich związek, gdyż nie zdzierży ich widoku. I już wtedy nagada dyrektorce szpitala bzdur na ich temat, byleby tylko ich od siebie odciągnąć. I choć przepłaci to zawałem serca, to mimo wszystko Łucja i tak będzie przy niej. Córka nie tylko zadzwoni po pomoc, gdy matka gorzej się poczuje, ale także będzie czuwać przy jej łóżku po operacji ratującej życie. Tyle tylko, że matka wcale nie będzie jej za to wdzięczna, a wręcz przeciwnie zacznie mieć do niej pretensje, które w 3924 odcinku "Na Wspólnej" już sięgną zenitu!

Łucja w końcu uwolni się od wyrodnej matki w 3924 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3924 odcinku "Na Wspólnej" matka Łucji wciąż nie pogodzi się z jej związkiem z Kamilem i zdecyduje się na drastyczniejszy krok. Agier ponownie zjawi się u dyrektorki szpitala i zacznie ją przekonywać do zwolnienia własnej córki lub jej kochanka za ich romans. Ale ukochana Hoffera tak tego nie zostawi i postanowi się z nią skonfrontować. A wtedy w 3924 odcinku "Na Wspólnej" matka zacznie jej wyrzucać pieniądze, wydane na jej edukację. W tej sytuacji Łucja zdecyduje się ją spłacić, aby raz na zawsze się od niej uwolnić. Młoda Agier będzie gotowa nawet wziąć kredyt i zrezygnować z mieszkania, aby tylko zamknąć matce usta!

Agier pozbędzie się Kamila w 3924 odcinku "Na Wspólnej"?

I już w 3924 odcinku "Na Wspólnej" przystąpi do akcji, gdyż będzie miała dość wypominania swojej matki. Łucja będzie mogła liczyć przy tym na wsparcie Uli (Julia Jurek), która nawet zacznie przekonywać ojca, aby jego ukochana z nimi zamieszkała, skoro ma się wyprowadzić ze swojego mieszkania. Oczywiście, Hoffer na to przystanie, ale to w 3924 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie rozwiąże ich problemów! A to dlatego, że wtedy to dla niego zaczną się trudne czasy, gdy w szpitalu zjawi się kontrola z NFZ. Wszystko przez to, że urzędnicy zauważą poważne nadużycia i odkryją, że z konta Kamila były wystawiane fałszywe recepty! Czy wówczas plan Agier się ziści i Hoffer faktycznie wyleci ze szpitala? I to przez syna dyrektorki, który będzie wszystkiemu winny, choć nikt nie będzie miał o tym pojęcia? Przekonamy się już niebawem!