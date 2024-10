Na Wspólnej, odcinek 3909: Iga i Kuba rozstaną się! Przejrzy Przybysz i zostanie aresztowany - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3909 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3909 odcinku "Na Wspólnej" Iga i Kuba już wrócą ze wspólnego wyjazdu do domku w górach, gdyż z powodu gorszego samopoczucia policjantki będą musieli go skrócić. Ale oczywiście to będzie tylko blef ze strony Przybysz, która będzie miała coraz więcej wątpliwości co do ukochanego, widzianego ostatnio w towarzystwie swojej siostry i jej wspólnika Pabla (Jakub Kwaśniewicz), który wcześniej się do niej włamał. Ale Sławek (Mariusz Słupiński) szybko je rozwieje, gdy przedstawi jej zdjęcia ukochanego w towarzystwie nie tylko Tamary czy Pabla, ale także byłego męża kobiety, a zarazem gangstera. Wówczas dla Igi wszystko stanie się jasne, ale jak na złość wtedy w 3909 odcinku "Na Wspólnej" i Kuba ją rozpracuje!

Kuba zdemaskuje Igę w 3909 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3909 odcinku "Na Wspólnej" Kuba zajdzie notatki Roberta, dotyczące śledztwa przeciwko jego siostrze i natychmiast zażąda od swojej kochanki wyjaśnień. Ale wtedy dla dobra śledztwa zostanie przez nią zatrzymany, aby nie mógł on ostrzec Tamary, a tym samym ponownie zniwelować ich planu. W 3909 odcinku "Na Wspólnej" Wójcicki trafi do aresztu i nie będzie mógł tego darować Przybysz, iż będzie przekonany, że był dla niej jedynie częścią śledztwa. Dlatego nawet nie będzie chciał słuchać jej wyjaśnień, gdyż i tak nie uwierzy w żadne jej słowo. A to z kolei odbije się na postawie policjantki, która tego samego dnia będzie miała zatrzymać jego siostrę!

Wójcicki opuści areszt, ale nie wybaczy Przybysz w 3911 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3911 odcinku "Na Wspólnej" Tamara zostanie w końcu zatrzymana, ale Kuba odzyska wolność, gdyż rzeczywiście będzie niewinny. Wówczas Iga kompletnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę, że źle go oceniła i najpewniej przez to straciła go już na zawsze. Tym bardziej, że jego prawniczka zacznie go jeszcze namawiać, aby złożył na nią skargę, ale w 3912 odcinku "Na Wspólnej" jej kochanek ostatecznie tego nie zrobi! Ale o jego wybaczeniu i tak nie będzie mowy, gdyż Kuba będzie miał jej za złe wszystko to, co się zdarzyło. Do tego stopnia, że postanowi się wyprowadzić i da jej jasno do zrozumienia, że w ogóle żałuje, że ją poznał! A to sprawi, że Iga już w ogóle się dobije i nie będzie nawet w stanie zająć się własną córką...