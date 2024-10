Na Wspólnej, odcinek 3911: Koniec Tamary! Iga załatwi siostrę Kuby, ale Wójcicki jej tego nie daruje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3911 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3911 odcinku "Na Wspólnej" Tamara w końcu wpadnie! Iga aresztuje siostrę Kuby, gdy policjanci zdobędą potwierdzenie na jej mafijne kontakty! A wszystko dzięki Sławkowi, gdy ten nakryje Wójcicką w towarzystwie swojego byłego męża, a zarazem gangstera, z którym ostatnio sam miał do czynienia. I wówczas już nie będzie wątpliwości, że Tamara ma coś na sumieniu. Tym bardziej, gdy policjanci przeszukają jej gabinet i zyskają na to niezbite dowody. Wówczas Wójcicka zostanie zatrzymana, a na dodatek w 3911 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że szybko nie odzyska wolności, gdyż będzie jej grozić wiele lat więzienia!

Tamara zostanie aresztowana w 3911 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w trakcie przesłuchania w 3912 odcinku "Na Wspólnej" Wójcicka będzie względem Przybysz szalenie agresywna. Szczególnie, że nie będzie świadoma, że jej były mąż zdecydował się na współpracę z policją i opowiedział im wszystko o praniu przez jej spółki brudnych pieniędzy. A gdy Iga ją w tym uświadomi, to będzie już za późno. Wówczas los siostry Kuby w 3912 odcinku "Na Wspólnej" będzie już przesądzony, a ona już nic nie będzie miała na swoją obronę. Tamara trafi do więzienia, z którego szybko wcale nie wyjdzie!

Aresztowanie Tamary odbije się na związku Igi i Kuby w 3912 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że to w 3912 odcinku "Na Wspólnej" nie pozostanie bez echa i mocno odbije się na związku policjantki z bratem zatrzymanej. A to dlatego, że Jakub w końcu przejrzy Igę i zrozumie, że był dla niej jedynie element śledztwa, co oczywiście będzie nieprawdą, ale Wójcicki nie da sobie tego wytłumaczyć. W 3912 odcinku "Na Wspólnej" kochanka Przybysz będzie interesowała już wyłącznie przyszłość siostry, a gdy ją pozna, to zdecyduje się wyjechać, gdyż w Warszawie już nie będzie go trzymało! Tym bardziej, że o powrocie do Igi nawet nie będzie mowy, gdyż Kuba zacznie nawet żałować, iż ją poznał, co prosto w twarz jej wyrzuci. I to kompletnie załamie policjantkę, która zda sobie sprawę, że właśnie straciła swojego ukochanego najpewniej już na zawsze...