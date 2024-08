Na Wspólnej, odcinek 3886: Brutalny atak na Michała! Tak załatwi go wspólnik siostry nowego kochanka Igi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3886 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" w mieszkaniu Przybysz pojawią się Iga z Brygidą, które odnajdą na podłodze nieprzytomnego Michała. Zdradzamy, że Brzozowski zostanie uciszony ciosem w głowę przez wspólnika Tamary (Agnieszka Bogdan), Pablo (Jakub Kwaśniewicz), który włamie się do jej mieszkania, aby zamontować tam podsłuch. Tyle tylko, że zostanie zaskoczony przez byłego kochanka Igi, który niespodziewanie zjawi się w jej mieszkaniu, gdy on jeszcze nie zdąży z niego wyjść, dlatego brutalnie go zaatakuje. Tuż po ciosie Michał straci przytomność i osunie się na nogach, a Pablo wykorzysta ten moment, aby uciec. Tym bardziej, że już w 3886 odcinku "Na Wspólnej" wrócą do niego Iga z Brygidą!

Michał przeżyje atak i wyląduje w szpitalu w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3886 odcinku "Na Wspólnej" Iga z Brygidą od razu podbiegną do Michała i sprawdzą, czy żyje. Na szczęście, Brzozowski będzie oddychał, a po chwili odzyska także świadomość, ale będzie bardzo obolały, gdyż otrzyma potężny cios. Dawny kochanek Przybysz wyzna, iż został ogłuszony przez włamywacza, na którego natknął się w jej mieszkaniu. Wówczas w 3886 odcinku "Na Wspólnej" policjantka natychmiast ściągnie na miejsce posiłki z Robertem (Dariusz Wnuk) na czele, aby mogli zabezpieczyć ślady i ustalić, kto napadł na Michała. A sama wybierze się z byłym kochankiem do szpitala, gdzie lekarze opatrzą jego ranną głowę.

Brygida dotrze do oprawcy Brzozowskiego w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że ustalenie sprawcy w 3886 odcinku "Na Wspólnej" nie przyjdzie tak łatwo. A to dlatego, że bardzo dobrze przygotuje się on do włamania i nie zostawi po sobie żadnych śladów. A na dodatek zadba o to, aby nie zarejestrował go monitoring, gdyż wszystkie kamery zostaną zamalowane! Poza tą prywatną, która będzie należeć do Brygidy! To właśnie dzięki przyjaciółce Igi w 3886 odcinku "Na Wspólnej" uda się ustalić, że za wszystkim stał wspólnik siostry Kuby (Przemysław Cypryański), Pablo, który działał na zlecenie Tamary. Oczywiście, policjanci domyślą się, że może być to zemsta za zdemaskowanie jej, dlatego zaczną szukać głębiej i znajdą także zamontowany u niej podsłuch!