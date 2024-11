Na sygnale, odcinek 627: Tragiczny finał niespodzianki Benia dla Wandy! Vick będzie potrzebował pomocy - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 632: Wiktor zatrudni nowego ratownika! Martyna nie zdoła go uratować - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 633: Michał wykorzysta Basię! Wróci do niej tylko po jedno - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 627 - środa, 6.11.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 627 odcinku "Na sygnale" zespół doktora Góry (Tomasz Piątkowski) znajdzie się na rycerskim turnieju i będzie zabezpieczał całe wydarzenie. Szybko okaże się, że na miejscu będzie również Wanda z Beniem, ponieważ doktor postanowi zrobić niespodziankę swojej ukochanej! Wanda nie ukryje swojego zdziwienia, gdy Vick nagle przed nią klęknie i powiadomi ją o swoim udziale w rycerskiej walce w turnieju. Udział lekarza w rycerskiej bójce na miecze bardzo spodoba się Wandzie, która już od pierwszych chwil będzie zachwycona klimatem panującym na festynie. Wszystko jednak zacznie się sypać, gdy Vick stanie do walki z większym od siebie rycerzem!

Benio zrobi Wandzie niespodziankę w 627 odcinku "Na sygnale"

Benio w 627 odcinku "Na sygnale" poinformuje swoją ukochaną, że zgłosił się do udziału w walce w rycerskim turnieju! Męskość i pewność siebie Vicka zaimponuje lekarce, która będzie z całych sił dopingować jego udział w rozgrywce. Widok Benia w zbroi rozśmieszy Wandę do łez, jednak kobieta postanowi nie psuć lekarzowi zabawy i będzie cieszyć się z jego niespodzianki.

- Ty jesteś nienormalny! - Być może waćpani, ale to dlatego, że oślepił mnie blask twej urody. Czy uczynisz mi ten honor i pozwolisz, bym szedł na śmierć z twoim imieniem na ustach?

Walka Benia z rycerzem w 627 odcinku "Na sygnale" zakończy się dramatem!

Walka rycerska Benia w 627 odcinku "Na sygnale" choć zakończy się jego wygraną, nie obejdzie się bez dramatów. Lekarz nie będzie w stanie ściągnąć hełmu, a do środka dostanie się pszczoła, która go użądli. Na całe szczęście, po interwencji kolegów, Beniowi nie stanie się nic poważnego, w odróżnieniu od jego przeciwnika. Mężczyzna, który stanie z Vickiem do walki nagle straci przytomność i będzie potrzebował pomocy lekarzy. Czy zespół medyczny Góry będzie w stanie uratować mu życie? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!