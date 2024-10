Na sygnale, odcinek 629: Wanda nie chce mieć dzieci! Benio nakryje ją na łykaniu tabletek antykoncepcyjnych

Na sygnale, odcinek 629: Benio zerwie zaręczyny z Wandą? Dowie się, że go oszukiwała!

"Na sygnale" odcinek 628 - środa, 13.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 629 odcinku "Na sygnale" Benio odkryje, że Wanda nie podziela jego marzeń o dzieciach. Choć obiecywali sobie szczerość, ona nie powiedziała mu, że wcale nie chce na razie zostać matką. Gdy Benio znajdzie jej tabletki antykoncepcyjne, poczuje się oszukany i zdradzony…

Benio w 629 odcinku "Na sygnale" zorganizuje dla przyjaciół przedślubny grill, który miał być okazją do świętowania ich miłości i nadchodzącego ślubu. Jednak po odkryciu sekretu Wandy, zamiast radości, poczuje rozczarowanie i złość. Na grillu atmosfera stanie się napięta, a przyjaciele szybko zauważą, że coś jest nie tak.

Benio odwoła ślub w 629 odcinku "Na sygnale"?

W 629 odcinku "Na sygnale" Benio stanie przed wielkim dylematem. Czy powinien wybaczyć Wandzie, że go okłamała, i pogodzić się z jej decyzją? Z jednej strony kocha ją, z drugiej – czuje, że oszukała go w kwestii tak ważnej jak dzieci.

Zdradzamy, że Benio w 629 odcinku "Na sygnale" podejmie próbę rozmowy, ale czy Wanda będzie gotowa wyjaśnić mu swoje obawy? Czy Benio zdecyduje się dać jej jeszcze jedną szansę, czy może zrozumie, że ich wspólna przyszłość nie jest możliwa?

Czy związek Wandy i Benia w "Na sygnale" przetrwa?

Relacja Wandy i Benia będzie miała poważny kryzys. Benio, który do tej pory widział w niej idealną partnerkę, nagle zrozumie, że ich wizje życia są zupełnie różne. Wanda nie wyobraża sobie teraz dzieci, a Benio nie chce rezygnować z marzeń o rodzinie. W 629 odcinku "Na sygnale" zobaczymy, jak para będzie próbowała dojść do porozumienia, choć napięcie i różnice zdań mogą okazać się zbyt trudne do przezwyciężenia.