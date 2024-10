Na sygnale, odcinek 628: Najpierw ślub potem dziecko! Wanda postawi Beniowi twarde warunki dotyczące ich przyszłości

"Na sygnale" odcinek 628 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 628 odcinku "Na sygnale" związek Benia i Wandy przejdzie kryzys? Vick, zainspirowany wizją wspólnego życia z Lisiecką, będzie marzył o rodzinie i dzieciach. Jednak Wanda, zdecyduje się na postawienie twardych zasad. To właśnie ona zdecyduje, że zanim będą mogli myśleć o potomstwie. konieczny będzie ponowny ślub.

Benio i Wanda wezmą ślub po raz drugi w 628 odcinku "Na sygnale"?

Przypomnijmy, że Benio i Wanda są już małżeństwem. W 579 odcinku "Na sygnale" lekarz wziął spontaniczny ślub z Lisecką na statku, co wcale nie ucieszyło jego brata Wiktora (Wojciech Kuliński). Wybuchowe zachowania temperamentnej kardiolożki nie przypadły do gustu mężczyźnie, przez co nie do końca ucieszył go fakt ślubu Benia.

Teraz, gdy w 628 odcinku "Na sygnale" Vick zacznie wspominać delikatnie o założeniu rodziny, poczuje, że Wanda nie będzie przekonana. Lekarka bez ogródek wyrazi swoje zdanie i zakomunikuje Beniowi, że chce ponownego ślubu. Czyżby ceremonia na statku podczas urlopu nie spełniła wtedy jej ślubnym oczekiwań?

Benio oświadczy się Wandzie w 628 odcinku "Na sygnale"?

W 628 odcinku "Na sygnale" Benio postanowi po raz kolejny poprosić Wandę o rękę? Gdy Lisiecka wspomni o ponownym ślubie, Vick niemalże natychmiast zacznie wszystko planować. Mężczyzna postanowi spełnić ultimatum Wandy, ponieważ chęć zostania ojcem będzie dużo silniejsza, a wzmocniony ślub? W końcu kocha Lisiecką nad życie, więc nie będzie widział w tym żadnego problemu.

Zdradzamy jednak, że sielanka Benia i Wandy nie potrwa długo! W 629 odcinku "Na sygnale" na światło dzienne wyjdą różne brudy, które mogą doszczętnie zniszczyć ich plany.