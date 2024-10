Na sygnale

Na sygnale, odcinek 621: Wanda zabije Alfreda?! Benio odkryje krew na zderzaku

W 621. odcinku serialu „Na sygnale” Wanda (Anna Lemieszek) zostanie przez Benia (Hubert Jarczak) oskarżona o morderstwo byłego//pierwszego/obecnego męża, Alfreda Cicheckiego (Bartłomiej Magdziarz). Zadzwoni do warsztatu, do którego żona oddała samochód i dowie się, że na zderzaku była krew. Wanda przyzna się do potrącenia, a brak kontaktu z policją będzie tłumaczyć zbyt dużą liczbą punktów karnych...