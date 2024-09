Na sygnale

Na sygnale, odcinek 598: Britney zdradzona! Klis odkryje, kto z ratowników wcisnął jej do torby kaktusy - ZDJĘCIA

W 598. odcinku serialu "Na sygnale" Britney (Paulina Zwierz) wróci z Nowej Zelandii. I to prosto do bazy ratowników w Leśnej Górze. Wszyscy powitają ją z wielką radością. Będą żądni opowieści, jak doszło do jej uratowania – przecież groziła jej surowa kara za przemyt kaktusów. Wyjaśnienia Julki będą krótkie – to Sławek (Daniel Mosior) wepchnął sukulenty do jej torby… Na nagraniu z lotniska w Singapurze dojrzał to Klis (Adam Turczyk), dzięki czemu Britney została uniewinniona