Na sygnale, odcinek 588: Alek przewidzi powrót Britney! Ratownicy nie zdołają powstrzymać jej przed tragedią - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 594: Martyna wezwie do Piotra policję? Strzelecki będzie się dobijał do mieszkania!

"Na sygnale" odcinek 588 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach odbędzie się pożegnanie Britney, która zdecyduje się wyjechać na stałe do Nowej Zelandii z ukochanym Sławkiem (Daniel Mosior). I choć jej przyjaciele nie będą mogli pogodzić się z tą decyzją, to nie będą mieli wyboru, gdyż Kowalczyk już nie zmieni zdania. Dlatego w 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej zorganizują jej imprezę pożegnalną, aby dobrze ich zapamiętała. Tyle tylko, że Julka ostatecznie na nią nie dotrze! A wszystko przez to, że niespodziewanie stanie się świadkiem strzelaniny i wraz z nowo poznanym policjantem Michałem Kornetem (Krystian Kukułka), weźmie udział w akcji ratunkowej, przez co już nie zdąży wpaść do bazy!

Tylko Martyna i Nowy pożegnają Britney w 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

W 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach na miejsce zdarzenia dotrze w końcu i karetka, w której przyjadą Martyna z Nowym. Tyle tylko, że akcja tak się przeciągnie, że Britney już nie zdąży wrócić do bazy i będzie musiała jechać od razu na lotnisko, co Gabryś od razu uzna za znak, aby jednak nie wylatywała. Ale Kowalczyk go nie posłucha! W 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Julka pożegna się tylko z Nowym i Strzelecką, czego nie będzie mógł przeboleć Alek. Klis wpadnie nawet na pomył, aby wsiąść w karetkę i ruszyć po Britney na sygnale, ale nie dostanie na to zgody. Jednak Romek (Izydor Łobacz) znajdzie inne rozwiązanie i pożyczy mu swój samochód, w efekcie czego dla niego i Benia, jak i Martyny i Gabrysia pojawi się jeszcze jedna nadzieja!

Alek nie zdoła zatrzymać Britney w 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej, ale przewidzi, że wróci!

W 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Alek będzie gnał, ile sił, aby tylko jeszcze zdążyć złapać Britney na lotnisku. I to do tego stopnia, że o mało nie pozabija pozostałych ratowników. Ale mimo tego niestety nie zdąży, gdyż Julka już zdąży odlecieć, a przyjaciołom ostatecznie nie uda się jej powstrzymać...

- Uważaj! - krzyknie Martyna.

- Wiem, widzę! Jak z czasem? - uspokoi ją Alek.

- Słabo! -skwituje Benio.

- Dobra, loty się opóźniają. Mamy jeszcze szansę - uzna Klis.

- Tylko łaskawie nas nie pozabijaj, dobra? - poprosi Nowy.

- Dobrze, już niedaleko - zacznie go uspokajać.

- Możesz odpuścić - stwierdzi po chwili Strzelecka.

- Co? - zapyta zaskoczony Alek.

- Zawracaj! Odleciała... - powie smutno Strzelecka.

W tym momencie w 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Nowy już kompletnie się załamie, gdyż zda sobie sprawę, że najpewniej stracił swoją ukochaną na zawsze. Ale Alek będzie innego zdania! Klis uzna, że Kowalczyk jeszcze wróci i wcale się nie pomyli. A na dodatek sam sprowadzi ją z powrotem do Polski, gdy po wylocie do Nowej Zelandii wpakuje się w poważne kłopoty i wyląduje w areszcie! Wówczas na miejsce polecą właśnie nieobecni wcześniej Klis i Vick, ale to Alek dostarczy ją ponownie do bazy!

- Czyli już nigdy jej nie zobaczymy? - zasmuci się Gabryś.

- Ona wróci... Musi wrócić - uzna Klis.