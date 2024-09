M jak miłość. Dawid już nie wróci! Produkcja wypowiedziała się jasno w sprawie Iwa Wicińskiego

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

W jakich okolicznościach Dawid zniknął z "M jak miłość"?

Iwo Wiciński odszedł z "M jak miłość" półtora roku temu, gdy grany przez niego Dawid wyjechał na prestiżowe stypendium fotograficzne do USA. I choć Jaszewski obiecał swojej ukochanej Basi, że do niej wróci, to ona jednak nie zniosła czekania na swojego chłopaka. Tym bardziej, że w trakcie wakacji poznała interesującego Wojtka (Aleksander Szeląg), dla którego z nim zerwała, przez co Dawid już nie miał, do czego wracać. Tym bardziej, że wyleciał zza ocean ze swoją matką, której także już nic trzymało w Grabinie. Szczególnie po aresztowaniu jej męża, Mariusza po spowodowaniu śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu, w którym, po nieudzieleniu przez niego pomocy, zginęli Marzenka (Olga Szomańska) i Andrzejek (Tomasz Oświeciński).

I choć ostatecznie związek Rogowskiej i Kalinowskiego nie przetrwał, co dawało jeszcze Jaszewskiemu szansę na powrót, to nie było już o nim mowy, gdyż Basia już dawno o nim zapominała. I wówczas związała się z dużo starszym piłkarzem Michałem (Igor Pawłowski), z którym będzie także w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Dlaczego Iwo Wiciński odszedł z "M jak miłość"?

Oczywiście, nie stało się to bez przyczyny, gdyż wiązało się z prywatnymi planami aktora, który zdecydował się wyjechać na studia do USA. Wówczas jego kontynuacja gry w "M jak miłość" stała się niemożliwa, więc Dawid musiał zniknąć. I choć scenarzyści nie uśmiercili jego bohatera, pozostawiając mu w ten sposób furtkę do powrotu, to już wiadomo, że on niestety nie nastąpi, o czym produkcja oficjalnie poinformowała na swoim Instagramie, gdy w trakcie popularnej zabawy Q&A z taką inicjatywą wyszła jedna z fanek.

- Dajcie Dawida z powrotem do serialu pls - poprosiła jedna z fanek.

- Aktor Iwo Wiciński nie mieszka już w Polsce. Wyjechał na studia do USA - produkcja postawiła sprawę jasno.

Jak potoczą się dalsze losy Basi bez Dawida w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Basia wciąż będzie z Michałem, a ich związek tylko się rozwinie, o czym najlepiej świadczy obecność nowego chłopaka Rogowskiej w nowej czołówce. Co więcej, wątek córki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) wysunie się na pierwszy plan, gdy nastolatka coraz bardziej będzie buntować się przeciwko rodzicom, a na dodatek jeszcze opuści się w nauce i zacznie wagarować. W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Basia zacznie sprawiać coraz większe problemy wychowawcze, a wszystkiemu winny będzie właśnie Michał! Ale mimo tego o powrocie Dawida nawet nie będzie mowy, gdyż Rogowska będzie tak zapatrzona w nowego ukochanego, że nie będzie szans na to, aby go zostawiła. Szczególnie, że o Jaszewskim już dawno nie będzie pamiętać...