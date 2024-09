Nowa czołówka M jak miłość wzbudza kontrowersje! Produkcja zabrała głos w sprawie nieobecnych bohaterów! - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

Oni pojawią się w nowej czołówce "M jak miłość"!

Mimo iż nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach wystartuje dopiero 9.09.2024 roku, to już produkcja postanowiła wyjść widzom naprzeciw i zaprezentować nieco wcześniej, to co będzie czekało na nich w nowych odcinkach. Na oficjalnych profilach serialu na Facebooku i Instagramie pojawiła się nowa czołówka, która choć pojawi się już w pierwszym 1809 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, to fani mogli zobaczyć ją nieco wcześniej.

Oczywiście, nie zabrakło w niej miejsca dla uwielbianych Mostowiaków z Barbarą (Teresa Lipowska), Marysią (Małgorzata Pieczyńska) i Arturem (Robert Moskwa) na czele, przez ich córkę Basię (Karina Woźniak) z nowym chłopakiem Michałem (Igor Pawłowski); ich przyjaciół - Kisielowej (Małgorzata Różniatowska) z mężem Robertem (Krzysztof Tyniec) i z nowym księdzem Grzegorzem (Paweł Janyst); Budzyńskich i ich przyjaciół - Anity (Melania Grzesiewicz), Kamila (Marcin Bosak), Sylwii (Hanna Turnau) i Wernera (Jacek Kopczyński); braci Zduńskich, ale tylko z żonami czy w końcu obu braci Chodakowskich, ale Marcina (Mikołaj Roznerski) już nie z Izą (Adriana Kalska) i dziećmi tylko Kamą (Michalina Sosna) i nową bohaterką Martyną (Magdalena Turczeniewicz). A co z resztą?

Ich zabraknie w nowej czołówce "M jak miłość"!

Choć w nowej czołówce "M jak miłość" brakuje wielu bohaterów jak choćby wspomnianej byłej żony Marcina i jego dzieci, czy też pociech Zduńskich, uwielbianych Kiemliczów z Modrym (Stefan Friedmann) czy Karskich, a nawet drugiej córki nestroki rodu, Marty (Dominika Ostałowska) z Jackiem (Robert Gonera), to największe poruszenie wywołał brak bohaterów, którzy byli obecni w trakcie kręcenia nowej czołówki. A byli to Dorota (Iwona Rejzner) z Bartkiem (Arkadiusz Lisiecki) i Natalką (Dominika Suchecka) czy Iwona (Hanna Śleszyńska) z Jerzym (Karol Strasburger). I dziwi to tym bardziej, że przecież zarówno Lisiecki, jak i Argasiński byli obecni we wcześniejszej wersji czołówki, ale z innymi postaciami u boku. A teraz już nie znalazło się dla nich miejsce w tej odświeżonej, mimo iż brali udział w jej kręceniu. A zatem dlaczego?

Tłumaczenie produkcji "M jak miłość" w sprawie bohaterów nieobecnych w nowej czołówce!

Głos w tej sprawie zabrała sama produkcja "M jak miłość", gdyż widzowie postanowili poszukać odpowiedzi w tej sprawie u samego źródła. Fani wzięli udział w popularnej zabawie Q&A na oficjalnym profilu serialu Instagramie i otwarcie spytali, dlaczego w nowej czołówce "M jak miłość" nie znalazło się miejsce dla Doroty, Bartka, Natalki, Iwony i Jerzego, obecnych w trakcie jej kręcenia. A produkcja wypowiedziała się na ten temat jasno.

- Dlaczego w czołówce pominęliście Dorotę, Bartka, Natalię, Iwonę i Jerzego? Przecież byli na nagraniu - zapytała jedna z fanek.

- Nagrywaliśmy więcej par na tzw. zapas. Czołówka ma określoną długość i w związku z tym "pojemność" ❤ - odpowiedziała produkcja, rozwiewając przy tym wszelkie wątpliwości.