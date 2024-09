M jak miłość, odcinek 1813: Chora Dorota zrezygnuje z leczenia! Wybierze wspólny wyjazd z Bartkiem

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" chorująca na raka Dorota podejmie szokującą decyzję w sprawie swojego dalszego leczenia! Dopiero co Kawecka wróci z kliniki w Wiedniu, gdzie lekarze zalecą jej jak najszybsze poddanie się chemioterapii, o czym jako pierwsza przypadkiem dowie się Natalka (Dominika Suchecka), a już postanowi się wstrzymać z dalszymi krokami! Wszystko przez to, że w 1813 odcinku "M jak miłość" milionerka będzie przeżywać naprawdę radosne chwile u boku ukochanego Bartka, który nie dość, że się do niej wprowadzi, to jeszcze włączy ją do rodziny Mostowiaków, gdy w końcu oficjalnie przedstawi ją Barbarze (Teresa Lipowska) jako swoją partnerkę, a ona w pełni ją zaakceptuje. I wówczas Dorota będzie tak szczęśliwa, że leczenie zejdzie dla niej na drugi plan, gdyż zda sobie sprawę, że wtedy już tak nie będzie!

Dorota nie podda się chemioterapii w 1813 odcinku "M jak miłość"!

W 1813 odcinku "M jak miłość" chora Kawecka postanowi zrezygnować z dalszego leczenia na rzecz Lisieckiego! Dorota nie podda się zalecanej przez specjalistów chemioterapii tylko zdecyduje się wybrać ze swoim ukochanym na romantyczny wyjazd, aby dalej celebrować najlepsze chwile jej życia, które obecnie będzie przeżywać u jego boku. Oczywiście, w 1813 odcinku "M jak miłość" milionerka wciąż nie przyzna się Bartkowi, że ma raka, choć wcześniej już raz będzie ku temu bliska, ale ostatecznie się rozmyśli. I przez to ogrodnik nie będzie w stanie odpowiednio zareagować i zmusić jej do leczenia, gdyż z pewnością wolałby, aby ona po prostu żyła, a nie teraz świętowała z nim swoje ostatnie chwile! Czy zatem Dorota umrze?

Śmierć Kaweckiej w 1813 odcinku "M jak miłość"?

Póki co nie ma żadnych informacji o tym, aby w 1813 odcinku "M jak miłość" Dorota zmarła! Tym bardziej, że nieświadomy jej choroby Bartek i tak sam powoli zacznie się wszystkiego domyślać, gdy zobaczy na jej ręku siniaku po wkuciach. Wówczas Lisiecki zda sobie sprawę, że jego ukochana wcale nie cierpi na uciążliwe migreny, a coś zdecydowanie bardziej poważnego. Czy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Bartek w końcu dowie się o chorobie Doroty i ją uratuje? Czy przekona ją do leczenia? Przekonamy się już niebawem!