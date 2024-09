M jak miłość, odcinek 1813: Basia wyrzucona ze szkoły?! Rogowska w szoku po skandalicznym zachowaniu córki!

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" Basia wpadnie w poważne problemy, które od dłuższego czasu narastały. Marysia będzie w totalnym szoku, gdy dowie się o kolejnych problemach córki. Szybko okaże się, że ta już od dłuższego czasu opuszcza zajęcia, a jej oceny gwałtownie się pogorszyły. Zachowanie Basi całkowicie zaskoczy rodziców, którzy nie byli świadomi, jak bardzo ich córka się zmieniła w tak krótkim czasie!

Skąd zmiany w zachowaniu Basi?

Przyczyna? Możliwe, że związek z Michałem (Igor Pawłowski) odciągnął ją od obowiązków szkolnych i sprawił, że zaczęła żyć w zupełnie innym świecie. Szalona, nastoletnia miłość pochłonie ją do tego stopnia, że szkoła przestanie mieć dla niej jakiekolwiek znaczenie. Marysia i Artur zaczną poważnie martwić się o przyszłość córki. W 1813 odcinku "M jak miłość" konflikt na linii rodzice - córka nabierze na sile, a Basia, zamiast przyznać się do błędów, będzie próbować bagatelizować swoje kłopoty, co jeszcze bardziej wkurzy Marysię i Artura.

Basia zostanie wyrzucona ze szkoły? Rogowska tego nie wytrzyma!

Wszystko wskazuje na to, że w 1813 odcinku "M jak miłość" Basia będzie na krawędzi wyrzucenia ze szkoły! Niezliczone wagary, zła frekwencja i niezaliczone przedmioty sprawią, że dyrekcja szkoły rozważy radykalne kroki. To ogromny szok dla Marysi i Artura, którzy zawsze mieli zaufanie do córki i nie przypuszczali, że ich relacje dojdą do takiego kryzysu. Czy buntownicza Basia w końcu zrozumie, jak poważne konsekwencje mają jej wybryki? Czy Rogowscy podejmą decyzję o terapii, aby ratować córkę przed dalszym upadkiem?

W 1813 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami pełnego emocji starcia między Basią a jej rodzicami. Rogowscy, którzy dotąd byli przekonani, że mają do czynienia z grzeczną i ułożoną nastolatką, zostaną zmuszeni do podjęcia drastycznych decyzji. Czy Basia zostanie wyrzucona ze szkoły? Tego z pewnością dowiemy się już w najnowszych odcinkach!