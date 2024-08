M jak miłość, odcinek 1810: Marysia i Artur dowiedzą się, że Basia spędziła noc z Michałem! Znajdą TO w rzeczach 15-letniej córki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1810 po wakacjach - wtorek, 10.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1810 odcinku "M jak miłość" Rogowscy odkryją prawdę o córce. Zazwyczaj odpowiedzialna i pomocna Basia pokaże się od najgorszej strony. Marysia z Arturem znajdą dowód na wspólną noc 15-latki z Michałem... Zakładali, że mogą ufać nastolatce, która ma swój rozum. Niestety ostro przejadą się na wielkich nadziejach względem córki.

Przypomnijmy, że już w poprzednich odcinkach "M jak miłość" między Basią a Michałem doszło do sprzeczki. 18-latek zapraszał dziewczynę na wspólny wyjazd do SPA. Ona od razu przeczuwała, o co konkretnie chodzi... Mieliby zostać na noc, sami, więc dość łatwo przewidzieć, czego mógłby chcieć Michał. Właśnie o tę sytuację para posprzeczała się w poprzednim sezonie "M jak miłość". Basia nie chciała zostawać z chłopakiem sama i to na całą noc, z daleka od Grabiny. Jak się okaże, szybko zmieniła zdanie...

Marysia i Artur znajdą dowód na wspólną noc Basi i Michała

Rogowscy w 1810 odcinku "M jak miłość" znajdą dowód na to, iż córka jednak pojechała do SPA. Marysia z Arturem znajdą rachunek z hotelu... - Możesz nam to wyjaśnić? Skąd to się wzięło w twojej kieszeni? - rodzice młodej Basi pokażą jej paragon. Nie będzie wątpliwości, że 15-latka spędziła noc z Michałem i to bez ich wiedzy oraz pozwolenia. Oczywistym jest, że córka zareaguje nerwowo i wcale nie zwierzy się rodzicom, co tak naprawdę działo się podczas pobytu w SPA.

Problemy Rogowskich z Basią

W nowym sezonie "M jak miłość" rozpoczną się wielkie problemy Rogowskich z Basią. Ich relacja ulegnie znacznemu pogorszeniu. Marysia z Arturem odkryją kolejne machlojki i kłamstewka nastolatki. Wizyta w SPA to jedno, ale dziewczyna nie zobaczy problemu w sporym spadku z nauce czy wagarach... Nagle zbuntuje się na całego, a Marysi z Arturem trudno będzie dotrzeć do 15-latki. Co spowoduje tak dużą zmianę w zachowaniu Basi? Czy Rogowscy dadzą radę dogadać się z córką? Szykuje się spory problem w rodzinnym domu Mostowiaków w Grabinie.