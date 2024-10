Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3889: Artur wspaniałym ojcem dla Tosi! Udowodni Dorocie, jak bardzo się zmienił! - ZDJĘCIA

W 3889 odcinku "Pierwszej miłości" Artur Kulczycki (Łukasz Płoszajski) wreszcie pokaże, że zasługuje na miano wspaniałego ojca! Jego przemiana nie będzie przypadkowa a wszystko to, co działo się w życiu, uświadomi mu, jak ważna jest rodzina. Gdy Kulczycki wróci do życia Tosi udowodni, że może być pełnoetatowym ojcem. W 3889 odcinku "Pierwszej miłości" Artur po trudnych relacjach z Dorotą (Magdalena Wróbel), zmieni się o 180 stopni, a jego opiekuńczość wobec córki wzruszy każdego. Czy Dorota zauważy tę zmianę? Czy pozwoli Arturowi wrócić do ich wspólnego życia? Koniecznie zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ i poznaj szczegóły!