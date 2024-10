Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3870: Dorota wróci do Artura! Przy Leszku będzie się bała o swoje bezpieczeństwo - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3870 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota (Magdalena Wróbel) nieoczekiwanie odwiedzi Artura (Łukasz Płoszajski) w Wadlewie i zrobi wszystko, by znów stać się ważną osobą w jego życiu! Szczególnie po ostatnich wydarzeniach, Dorota nie będzie czuła się bezpieczna przy Leszku (Bartłomiej Magdziarz), dlatego ucieknie od niego i poszuka schronienia w nowym domu Kulczyckiego. Jak jej wizyta zostanie odebrana przez byłego partnera? Jej niespodziewane pojawienie się w domu Artura doprowadzi do niezręcznej sytuacji, zwłaszcza, że zastanie go w towarzystwie Wioletki (Dominika Skoczylas) . Czy mimo to, Artur w 3870 odcinku "Pierwszej miłości" przygarnie do siebie roztrzęsioną Dorotę, która ewidentnie będzie potrzebowała pomocy? Poznaj szczegóły już teraz i zobacz nasz ZWIASTUN!