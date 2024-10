Pierwsza miłość, odcinek 3881: Dorota z Arturem znów stworzą rodzinę! Nagła decyzja może wszystko zmienić - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3881 - piątek, 25.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3881 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota i Artur zaczną zachowywać się jak dawniej. Razem zajmą się Tosią, a kobieta rozgości się na wsi, w gospodarstwie byłego partnera. Dokąd to wszystko prowadzi i jak to możliwe, że nagle Kulczycki z byłą ukochaną stworzą piękną rodzinkę? Wyjaśniamy szczegóły.

Artur i Dorota ponowie stworzą rodzinę

Tego nie dało się przewidzieć. Wszyscy myśleli, że uczucie i związek Kulczyckiego oraz Doroty to przeszłość. Biznesmen zmienił swoje życie, ulokował się na wsi, wybudował gospodarstwo w Wadlewie i tam zaczął romansować z ponętną Wioletką (Dominika Skoczylas).

Dorota miała rozpocząć nowe życie u boku Leszka, w którym zauroczyła się już podczas okresu amnezji, kiedy to Artur szukał jej po Polsce. Wmówiono kobiecie, że ma na imię Daria, a ona przez jakiś czas w to wierzyła. Randki z Leszkiem wywołały prawdziwe uczucie i nawet po odnalezieniu Doroty, emocje nie zniknęły. W końcu stało się jasne, że Kulczycki i Dorota nie traktują się poważnie, oprócz Tosi nic ich nie łączy i czas iść w swoją stronę.

Jak informowaliśmy, Dorota zacznie mieć problemy z zachowaniem Leszka. Mężczyzna stanie się agresywny i zaborczy. Była partnerka Kulczyckiego ucieknie do Wadlewa, by mężczyzna jej pomógł. I tak się właśnie stanie, bo Artur nie odmówi pomocy córce i jej mamie. Dorota dość szybko rozgości się w domu w Wadlewie. Co z tego wyniknie?

Nagły wyjazd Doroty do Warszawy w 3881 odcinku "Pierwszej miłości"

Sielanka rodzinna u Kulczyckiego nie potrwa zbyt długo. Artur przyzwyczai się do obecności córeczki i Doroty w Wadlewie i wszystko będzie jak dawniej. Może nawet jest szansa na to, by dawne emocje wróciły... Problemem okaże się decyzja Doroty w 3881 odcinku "Pierwszej miłości". Kobieta nagle obwieści, że wraca do Warszawy... Czy Kulczycki powstrzyma ukochaną i będą ze sobą szczęśliwi? To jeszcze nie koniec.